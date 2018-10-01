Правозащитники подготовили для ООН Альтернативный доклад о ситуации с правами человека





Авторы Альтернативного доклада для КПЧ ООН во время его презентации в Минске, 1 октября





Белорусская презентация Альтернативного доклада о соблюдении в стране Пакта о гражданских и политических правах (ПГПП) прошла в Минске в понедельник, 1 октября.





В подготовке документа принимали участие 12 правозащитных организаций, включая Белорусский Хельсинский комитет (БХК), правозащитный центр "Весна", Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ), Асамблею неправительственных демократических организаций и другие.





Через неделю документ будет представлен на заседании Комитета по правам человека (КПЧ) ООН. В Женеву отправится и правительственная делегация, которая представит свой отчет.





Доклад от властей Беларуси: впервые за 20 лет





Представитель БХК Дмитрий Черных сообщил на презентации, что впервые за 20 лет Беларусь направила в Комитет по правам человека ООН периодический доклад по соблюдению в стране прав человека. Однако правозащитные организации практически не вовлекаются в процесс подготовки страновых докладов, и сейчас власти не консультировались с правозащитниками.





Последние по каждому разделу разработали рекомендации белорусскому правительству по решению изложенных в Альтернативном отчете проблем с реализацией гражданских и политических прав. А проблем этих множество.





Например, представитель Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский заявил о нарушениях принципов равенства для этой категории населения. Кроме того, было отмечено, что в Беларуси продолжается практика дискриминации уязвимых групп, например, цыган, людей с инвалидностью, женщин, ЛГБТ и так далее.





Проблемы со свободой ассоциаций в РБ





Директор Центра правовой трансформации Ольга Смолянко отметила, что в Беларуси сохраняется уголовная ответственность за деятельность от имени незарегистрированной организации (ст. 193-1 УК). Есть сложности с регистрацией общественных организаций. "Если коммерческие организации могут быть зарегистрированы по адресу физического лица, то НКО - только по адресу госучреждений, что является дополнительной проблемой", - подчеркнула Смолянко.





Кроме того, НКО испытывают проблемы с финансированием, поскольку им фактически запрещено получать средства из-за рубежа. Такое финансирование возможно только по решению государственных структур, которые определяют, насколько это целесообразно. И, наконец, для некоммерческих структур предусмотрены огромные штрафы (более 2 тысяч евро) за проведение несанкционированных мероприятий.





Ситуация с пытками в Беларуси





Представитель организации "Правовая инициатива" Сергей Устинов обратил внимание на то, что в белорусских учреждениях пенитенциарной системы применяются пытки по отношению к заключенным, однако власти никак на это не реагируют. В Уголовном кодексе даже нет статьи о пытках, хотя конституцией они запрещены.





"Прокуратура, которая должна вести надзор и куда поступают жалобы о пытках, только переправляет их в те же учреждения, на которые жалуются пострадавшие", - констатирует правозащитник.





По словам Устинова, в Женеве будет поднят и вопрос о нерасследовании насильственных исчезновений оппозиционных политиков Виктора Гончара, Юрия Захаренко, предпринимателя Анатолия Красовского и журналиста Дмитрий Завадского, которые пропали в 1999-2000 годах.





Смертная казнь в Беларуси





Зампредседателя правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович одной из самых больших проблем назвал наличие в Беларуси смертных приговоров и приведение их в исполнение. При этом тела казненных не выдаются родственникам, не сообщается также дата расстрела и место захоронения. Сейчас в тюрьмах ожидают расстрела четыре человека, двое из них направили жалобы в КПЧ ООН, однако людей казнят еще в то время, когда их обращения только рассматриваются в комитете. По крайней мере, по словам Стефановича, известно о 10 таких случаях.





Нарушение свободы слова в РБ





Заместитель председателя БАЖ Олег Агеев обратил внимание на усиление преследования журналистов в последние годы. Если в 2016 году были задержаны 13 журналистов, то в 2017-м - уже 103. Кроме того, добавил он, имеет место ограничение доступа независимых журналистов к информации, представляющей общественный интерес.





По словам Агеева, в Беларуси также имеет место жесткий государственный контроль над СМИ, осуществляется цензура и преследование независимых масс-медиа и введена обязательная государственная регистрация журналистов.





"Институт аккредитации зачастую используется для ограничения доступа журналистов к информации, аккредитация на практике трактуется как право госоргана или другого учреждения разрешить тому или иному журналисту освещать его деятельность", - считает Агеев. Помимо этого, закон о СМИ предусматривает обязательную аккредитацию в МИД Беларуси журналистов зарубежных масс-медиа, работающих в стране.





Не обошлось на презентации Альтернативного доклада и без вопроса по поводу статьи 328-й УК, которая предусматривает длительные сроки наказания за хранение и распространение наркотиков. По этой статье на срок от 8 лет и более осуждены десятки молодых людей.





Юрист Валентин Стефанович рассматривает этот вопрос в контексте условий содержания их в тюрьмах, где эти условия не такие, какими должны быть. Кроме того, встает вопрос ресоциализации этих людей после их освобождения. "Если молодой человек проведет там многие годы, то его весьма сложно будет вернуть в общество", - подвел итог правозащитник.