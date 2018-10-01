Шесть лет колонии за убийство мужа в пьяной соре

В убийстве обвинялась 32-летняя супруга погибшего. 17 июня в пьяной ссоре женщина ударила мужа кухонным ножом.





Около 22 часов в скорую помощь и милицию поступило сообщение о том, что в подъезде общежития на улице Пролетарской обнаружен труп 33-летнего мужчины с ножом в спине.





Гособвинитель запросила для обвиняемой 7 лет лишения свободы. Суд Барановичского района и города Барановичи 2 октября признал горожанку виновной в убийстве ( ч. 1 ст. 139 УК РБ) и приговорил ее к 6 годам колонии.









У пары осталось двое детей, сейчас они живут у матери осужденной.