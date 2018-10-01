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Шесть лет колонии за убийство мужа в пьяной соре
В Барановичах осудили женщину, которая зарезала мужа в общежитии на улице Пролетарской.
В убийстве обвинялась 32-летняя супруга погибшего. 17 июня в пьяной ссоре женщина ударила мужа кухонным ножом.
Около 22 часов в скорую помощь и милицию поступило сообщение о том, что в подъезде общежития на улице Пролетарской обнаружен труп 33-летнего мужчины с ножом в спине.
Гособвинитель запросила для обвиняемой 7 лет лишения свободы. Суд Барановичского района и города Барановичи 2 октября признал горожанку виновной в убийстве ( ч. 1 ст. 139 УК РБ) и приговорил ее к 6 годам колонии.
У пары осталось двое детей, сейчас они живут у матери осужденной.
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В Барановичах осудили женщину, которая зарезала мужа в общежитии на улице Пролетарской.
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