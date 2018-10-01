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Официально: патриарх Кирилл прибудет в Беларусь 13 октября
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Беларусь 13 октября. Об этом сообщили в Белорусском Экзархате Русской Православной Церкви.
Как ожидается, его самолет прибудет в Национальный аэропорт Минск, где его будет встречать Патриарший Экзарх Павел, в 16:00.
В тот же день Патриарх возглавит утреню Всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, а утром 14 октября он возглавит чин Великого освящения храма-памятника в честь Всех Святых.
Ранее сообщалось, что в Минске 15 октября впервые пройдет заседание Синода РПЦ.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Беларусь 13 октября. Об этом сообщили в Белорусском Экзархате Русской Православной Церкви.
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