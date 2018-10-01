"Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения", - заявили в его Администрации.





Данное решение Лукашенко продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции.





Отмечается, что опыт как Беларуси, начиная с советских времен, так и зарубежных стран свидетельствует о неэффективности и даже вредности запретов.





"С другой стороны, спрос всегда находит предложение. Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли…





И, как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств. Все это также наиболее вероятные последствия подобных запретов", - объяснили в Администрации решение Лукашенко.





При этом подчеркивается, что решение существующей проблемы должно носить комплексный характер с главным упором на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни.





Напомним, в Минске по инициативе МВД с которой согласились городские власти, было принято решение ограничить продажу алкогольных напитков в ночное время по 1 октября 2019 года.













С 23.00 до 7.00 в торговой сети запрещена реализация любого алкоголя, в том числе пива и слабоалкогольных напитков. Продавать алкоголь в это время могут только объекты общественного питания в розлив.