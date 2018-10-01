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Лукашенко приказал в течение суток отменить ночной "сухой закон" в Минске

02.10.2018 15:23 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время с 23.00 до 07.00, которые по инициативе МВД были введены с 1 октября в Минске и местами на районном уровне.

"Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения", - заявили в его Администрации.

Данное решение Лукашенко продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции.

Отмечается, что опыт как Беларуси, начиная с советских времен, так и зарубежных стран свидетельствует о неэффективности и даже вредности запретов. 

"С другой стороны, спрос всегда находит предложение. Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли… 

И, как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств. Все это также наиболее вероятные последствия подобных запретов", - объяснили в Администрации решение Лукашенко.

При этом подчеркивается, что решение существующей проблемы должно носить комплексный характер с главным упором на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни.

Напомним, в Минске по инициативе МВД с которой согласились городские власти, было принято решение ограничить продажу алкогольных напитков в ночное время по 1 октября 2019 года. 



С 23.00 до 7.00 в торговой сети запрещена реализация любого алкоголя, в том числе пива и слабоалкогольных напитков. Продавать алкоголь в это время могут только объекты общественного питания в розлив. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время с 23.00 до 07.00, которые по инициативе МВД были...
 
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