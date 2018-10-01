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Акция «Хотимск-территория здоровья» прошла в Хотимске

02.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Одноименная акция, которая приобрела уже статус ежегодной, в минувшую субботу прошла в райцентре. Центральная аптека временно превратилась в медико-консультационный центр: здесь врачи могли померить давление, произвести первичный осмотр, дать консультацию. Например, при выборе медицинского препарата. Волонтеры в этот день распространяли информационные буклеты, посвященные здоровому образу жизни.

— Люди зачастую халатно, небрежно относятся к собственному здоровью, растрачивая бесценный дар, — уверена Арпине Мкртчян, главный санитарный врач района. – А между тем, главные жизненные правила здорового человека просты и доступны. Правильное питание, разумные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, правильный режим дня, избежание стрессовых ситуаций, отказ от вредных привычек – и долголетие вам обеспечено. Эти правила и многие другие медики района и постарались напомнить всем жителям района.
Кстати, Арпине Павликовна напомнила, что под понятием “ЗОЖ” нужно понимать ведение полноценной и здоровой жизни: как физической, так и психологической. “Хорошее настроение, ощущение радости и удовольствия от каждого мгновения жизни – это должно быть естественное для человека состояние”, — посоветовала главный санврач.

Соб. информ.

 
 
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Одноименная акция, которая приобрела уже статус ежегодной, в минувшую субботу прошла в райцентре. Центральная аптека временно превратилась в...
 
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