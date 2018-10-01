ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медики Хотимщины советуют сделать прививку от гриппа

02.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Можно ли заболеть гриппом, несмотря на вовремя поставленную прививку? К сожалению, да. И это истинная, хоть и не очень приглядная, правда. Согласно результатам множества клинических исследований, а также опытным данным, эффективность прививки против гриппа колеблется между 50–60%. Однако следует учитывать, что даже если в воздухе «курсируют» вирусы, не имеющие ничего общего с инактивированными возбудителями, содержащимися в прививке от гриппа, препарат сохраняет свои защитные свойства. Это происходит благодаря перекрестной защите, при которой антитела, выработанные в ответ на введение препарата, все-таки образуют с другими серотипами вируса некоторое количество комплексов, уничтожая часть возбудителей. В таком случае болезнь протекает мягко и без осложнений, что в подавляющем большинстве случаев можно считать вполне благополучным результатом. А ведь грипп приводит к многочисленным осложнениям:
— пневмония: температура тела может быть повышена до критических отметок в 40 градусов и выше. Но стоит учитывать, что у людей преклонного возраста воспаление лёгких может протекать с пониженной температурой. Появляется сильный кашель, наблюдается одышка, причём одышка возникает не только после физических нагрузок, но и в состоянии полнейшего покоя. Усиливается потоотделение, при этом в некоторых случаях пот вязкий и липкий. Человек страдает от сильного озноба, ломит все суставы. Ощущается аномальная усталость. Пневмония при гриппе может протекать крайне тяжело, поэтому если наблюдаются несколько характерных симптомов, необходимо срочно обращаться к врачу;
— заболевания почек: гломерулонефрит — приводит к нарушению процесса фильтрации в почках и образованию тромбов. Это, в свою очередь, провоцирует потемнение мочи и нарушение мочеиспускания. При этом, больной будет страдать от сильных болей в области поясницы. Пиелонефрит — это острое воспалительное заболевание, которое обычно поражает сразу обе стороны парного органа. В таком состоянии у человека воспаляться каналы почек, лоханка и сосуды, окружающие данные органы. Следует также отметить, что пиелонефрит способен перейти в хроническую форму либо вызвать гнойный абсцесс, поэтому с его лечением затягивать нельзя.
Если лечение начато с опозданием — оно в большинстве случаев уже неэффективно.
В каждый эпидемический год осложнения гриппа уносят в среднем в год от 2000 до 5000 человек. В основном это люди старше 60 лет и дети. В 50% случаев причиной смерти становятся осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы и в 25% случаев осложнения со стороны легочной системы.
Чтобы не болеть гриппом, старайтесь на протяжении всего года укреплять свой организм. Вакцинация от гриппа – это способ профилактики инфекции. Показана она всем, особенно группам риска – пожилым, детям, беременным, людям социальных профессий.
Вакцинация проводится ежегодно, перед началом эпидемического сезона, с сентября-октября, для формирования стойкого иммунитета к моменту эпидемии. Постоянная вакцинация повышает эффективность защиты и выработку антител к гриппу.
Берегите себя и своих близких. И конечно же старайтесь болеть как можно реже.

Альберт ПУШИСТОВ,
врач общей практики
УЗ «Хотимская ЦРБ»

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно ли заболеть гриппом, несмотря на вовремя поставленную прививку? К сожалению, да. И это истинная, хоть и не очень приглядная, правда. Согласно результатам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко приказал срочно отменить запрет на ночную продажу алкоголя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика