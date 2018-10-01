Медики Хотимщины советуют сделать прививку от гриппа

Можно ли заболеть гриппом, несмотря на вовремя поставленную прививку? К сожалению, да. И это истинная, хоть и не очень приглядная, правда. Согласно результатам множества клинических исследований, а также опытным данным, эффективность прививки против гриппа колеблется между 50–60%. Однако следует учитывать, что даже если в воздухе «курсируют» вирусы, не имеющие ничего общего с инактивированными возбудителями, содержащимися в прививке от гриппа, препарат сохраняет свои защитные свойства. Это происходит благодаря перекрестной защите, при которой антитела, выработанные в ответ на введение препарата, все-таки образуют с другими серотипами вируса некоторое количество комплексов, уничтожая часть возбудителей. В таком случае болезнь протекает мягко и без осложнений, что в подавляющем большинстве случаев можно считать вполне благополучным результатом. А ведь грипп приводит к многочисленным осложнениям:

— пневмония: температура тела может быть повышена до критических отметок в 40 градусов и выше. Но стоит учитывать, что у людей преклонного возраста воспаление лёгких может протекать с пониженной температурой. Появляется сильный кашель, наблюдается одышка, причём одышка возникает не только после физических нагрузок, но и в состоянии полнейшего покоя. Усиливается потоотделение, при этом в некоторых случаях пот вязкий и липкий. Человек страдает от сильного озноба, ломит все суставы. Ощущается аномальная усталость. Пневмония при гриппе может протекать крайне тяжело, поэтому если наблюдаются несколько характерных симптомов, необходимо срочно обращаться к врачу;

— заболевания почек: гломерулонефрит — приводит к нарушению процесса фильтрации в почках и образованию тромбов. Это, в свою очередь, провоцирует потемнение мочи и нарушение мочеиспускания. При этом, больной будет страдать от сильных болей в области поясницы. Пиелонефрит — это острое воспалительное заболевание, которое обычно поражает сразу обе стороны парного органа. В таком состоянии у человека воспаляться каналы почек, лоханка и сосуды, окружающие данные органы. Следует также отметить, что пиелонефрит способен перейти в хроническую форму либо вызвать гнойный абсцесс, поэтому с его лечением затягивать нельзя.

Если лечение начато с опозданием — оно в большинстве случаев уже неэффективно.

В каждый эпидемический год осложнения гриппа уносят в среднем в год от 2000 до 5000 человек. В основном это люди старше 60 лет и дети. В 50% случаев причиной смерти становятся осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы и в 25% случаев осложнения со стороны легочной системы.

Чтобы не болеть гриппом, старайтесь на протяжении всего года укреплять свой организм. Вакцинация от гриппа – это способ профилактики инфекции. Показана она всем, особенно группам риска – пожилым, детям, беременным, людям социальных профессий.

Вакцинация проводится ежегодно, перед началом эпидемического сезона, с сентября-октября, для формирования стойкого иммунитета к моменту эпидемии. Постоянная вакцинация повышает эффективность защиты и выработку антител к гриппу.

Берегите себя и своих близких. И конечно же старайтесь болеть как можно реже.

Альберт ПУШИСТОВ,

врач общей практики

УЗ «Хотимская ЦРБ»