Директор Белорусской федерации хоккея на траве Александр Новик привез юным спортсменам Хотимска форму и новые клюшки

Я и не знал, что в Хотимске вот уже почти два года на базе районного физкультурно-спортивного клуба действует секция хоккей на траве для детей и подростков. И что этот Олимпийский вид спорта пользуется популярностью у молодого поколения хотимчан. Занимаются в секции, как мальчики, так и девочки. И тренируются они с настоящим европейского уровня инвентарем. В том что, у юных хоккеистов есть и форма, и клюшки, несколько видов мячей заслуга нашего земляка, спортсмена, популяризатора здорового образа жизни, директора Белорусской федерации хоккей на траве Александра Новика. Он безвозмездно дарит все выше перечисленное Хотимскому ФСК, с целью увлечь этим видом спорта молодежь и развить хоккей на траве в нашем районе. Александр Витальевич стал одним из гостей Дня города 28 сентября и как всегда приехал с подарками. На следующий день после празднования он и заместитель председателя Хотимского райисполкома Николай Хучев посетили тренировку секции хоккей на траве.

Директор Белорусской федерации подарил полный комплект формы на команду для девочек, новые клюшки. Особо стоит отметить комплект вратарской формы. Провел мастер-класс для ребят, показал базовые приемы игры. Обращаясь к юным хоккеистам, Александр Витальевич заявил, что пора уже показывать результаты. Участвовать в турнирах и соревнованиях. Уже этой зимой для хотимчан будет своего рода экзамен. К нам приедет команда из города Орша. Отмечая, что хоккей на траве не имеет ни возрастных, ни гендерных ограничений, и что заниматься им можно везде Александр Витальевич вручил набор клюшек и мячей руководству района в лице Николая Хучева. Позже они обсудили перспективы развития этого спорта в Хотимском районе. Есть возможность в скором будущем оборудовать две открытые площадки для хоккея на траве. Одну – возле ФСК, другую – на спортивной площадке возле СШ №1, нужна только небольшая реконструкция. Доставку искусственного покрытия профессионального уровня, ворот и прочей атрибутики берет на себя Белорусская федерация хоккей на траве. Александр Витальевич уверен, что результат от этих вложений будет. Хоккей на траве – спорт уникальный. Командный, подвижный, азартный. Набирающий все большую популярность в Беларуси. Что интересно, в основном среди девушек. Наша национальная сборная одна из сильнейших в Европе, и достойно выступает на мировом уровне. Об этом, просто в СМИ не часто говорят. Причем по сравнению с другими видами командного спорта, относительно не дорогой. У нас в федерации шутят, что одна нога хоккеиста с шайбой стоит столько же сколько весь хоккеист на траве. Имеется в виду цена инвентаря и обслуживание, – рассказывает Виталий Новик, — и главное – это дети. Они на порядок сильнее и выносливее ровесников из больших городов. Сказывается и экология, и физические нагрузки в сельской местности выше, опять же питание лучше – меньше химии. Федерация и я лично заинтересованы, чтобы наш хоккей на траве, стал не менее распространён, чем другие командные игры».

Александр АЛЕКСАНДРИН.

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