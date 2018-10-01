Руководитель райтопсбыта встретился с ветеранами труда предприятия

В минувший понедельник в стране отмечался День пожилого человека и многие коллективы чествовали своих бывших работников, организовывали мероприятия либо посещали ветеранов на дому. Такая традиция прочно закрепилась и в филиале «Хотимский райтопсбыт» Могилевского КПП «Облтопливо». Поздравления и подарки от членов коллектива принимали 7 бывших работников.

Обычно с ветеранами лично встречается и директор предприятия Олег Колмачёв, чтобы выразить им слова благодарности за многолетний труд и поинтересоваться делами насущными.

Марию Найдёнову и Агафью Рябцеву связывают долгие годы совместного труда, за которые они по-настоящему сдружились и теперь, находясь на заслуженном отдыхе, ходят к друг другу в гости. Обе — заслуженные ветераны труда, проработавшие в райтопсбыте более чем по 30 лет.

— С Днём молодёжи вас! — обращается к женщинам главный бухгалтер Ольга Ковалёва.

Лица всех присутствующих озаряют улыбки, далее следуют тёплые дружеские объятия.

«Коллектив у нас небольшой и очень сплочённый, — отмечают в беседе участники встречи. — Невозможно просто так взять и стереть годы трудовой деятельности, за которые родной коллектив уже стал второй семьёй».

Мария Ивановна, как радушная хозяйка, не отпускает гостей, не угостив душистым чаем из трав, которые лично заготавливала. В тёплой компании льются воспоминания. Мария Найдёнова вспоминает, как защищала в области первый в жизни предприятия финансовый план, а Агафья Рябцева, как под Новый год вместе с угощениями на праздничный стол несла домой увесистые сумки с бумагами, чтобы в срок подготовить отчёты. Тогда ещё не было компьютеров, и вся бухгалтерско-экономическая документация велась вручную. Продолжатели их дела в настоящем, Ольга Ковалёва и Юлия Лашанкова, с интересом слушают истории из опыта работы женщин. Ведь именно они в своё время заложили фундамент успешного развития предприятия.

Елена БОРОВИКОВА.

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