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В Могилевской области начинается отопительный сезон

02.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В Могилевской области начинается отопительный сезонС сегодняшнего дня в Могилевской области начинается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение «О включении систем отопления отдельных потребителей» подписано в облисполкоме. Аналогичные решения принимают районные и городские исполнительные комитеты.

Исходя из сложившихся погодных условий и перспективного прогноза, первое тепло традиционно придет в здания учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, лечебно-профилактические учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки и организации, оказывающие социальные услуги.Включать отопление в таких объектах начинают тогда, когда среднесуточная температура воздуха составляет не выше плюс 10 градусов в течение пяти суток.

«Нужно понимать, что одномоментно включить отопление сразу на всех объектах невозможно технически, процесс займет некоторое время, — подчеркнули в отделе энергетики и топлива комитета экономики Могилевского облисполкома. — В соответствии с правилами подготовки к осенне-зимнему периоду — 5 дней. Местным же властям необходимо обеспечить рациональные режимы использования топливно-энергетических ресурсов при теплоснабжении всех объектов, ориентируясь на погодные условия».

Решение о подаче тепла в жилищный фонд (дома, гостиницы, общежития, учебные заведения) также принимают исходя из средней температуры наружного воздуха: в течение пяти суток она не должна подниматься выше 8 градусов тепла. Затем батареи потеплеют в общественных и административных зданиях, организациях и на предприятиях.

Напомним, в прошлом году отопление в жилые дома начали подавать 7 октября, в детские сады и школы — 3 октября.

mogilev-region.gov.by

 
 
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С сегодняшнего дня в Могилевской области начинается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение «О включении систем отопления отдельных потребителей»...
 
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