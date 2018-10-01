Лукашенко отменил запрет на продажу алкоголя в ночное время

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время, которое в порядке эксперимента была введено в Минске и местами на районном уровне с 1 октября, сообщает агентство «БЕЛТА» со ссылкой на администрацию президента.

«Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», – заявили в администрации.

Там пояснили, что решение главы государства продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами.

Ранее сообщалось, что было принято решение ограничить продажу алкогольных напитков в ночное время по 1 октября 2019 года в Минске и на районном уровне. Продавать алкоголь могли только объекты общественного питания в розлив.