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Лукашенко приказал срочно отменить запрет на ночную продажу алкоголя

02.10.2018 17:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Лукашенко приказал срочно отменить запрет на ночную продажу алкоголя
Фото из открытых источников

Как стало известно, глава государства распорядился в течение суток отменить ограничения по продаже алкоголя в ночное время в Минске и других городах Беларуси. Как отмечают представители администрации президента, Александр Лукашенко, ознакомившись с представленной ему информацией, посчитал, что решения по ограничению продажи спиртных напитков непродуманные.

Лукашенко приказал срочно отменить запрет на ночную продажу алкоголя Власти прокомментировали запрет на ночную продажу алкоголя

В частности, в ведомстве отметили, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не однобокими запретами. Президент считает, что вместо ожидаемого положительного результата они обернутся ростом теневого рынка алкоголя и криминальной сферы, в том числе увеличением количества контрафактной продукции, пишет БЕЛТА. Например, торговлей алкоголем таксистами, употреблением особо вредных для организма спиртосодержащих жидкостей и т.п., а количество обращений в больницы из-за отравлений возрастет.

Кроме того, в администрации главы Беларуси привели примеры подобных запретов во времена СССР, когда они показали свою неэффективность. Президент считает, что проблему пьянства и алкоголизма нужно решать комплексно с главным упором на пропаганду здорового образа жизни и меры профилактического и воспитательного характера.

Напомним, в конце сентября 2018 года местные власти объявили о том, что в Минске с 1 октября в качестве эксперимента на год запретят продавать алкоголь с 23.00 до 7.00 в магазинах. Исключение составили объекты общественного питания. Такое же решение было принято рядом администраций районных центров. Инициативу поддержали представители МВД и Минздрава.

Отметим, что ночной «сухой закон» уже вводили в столице летом 2015 года. С 15 июня по 26 августа алкоголь продавали в магазинах с 9.00 до 22.00. Однако после совещания, на котором президент раскритиковал правительство за нерешительную защиту внутреннего рынка алкоголя, все ограничения отменили.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что одними запретами на продажу алкоголя решить проблему пьянства невозможно.
 
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