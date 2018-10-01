Мысли вслух. Не перемешивать

Ирина Рудович, врач лабораторной диагностики Березовской ЦРБ, 33 года

Мне нравился белый халат, это чисто, красиво. И это чисто женская профессия. И дочке моей нравится. Мама-врач – это как эталон какой-то. Хочу для дочки быть примером.

За плечами семь лет водительского стажа. Два раза останавливали гаишники. Поздороваться. Езжу аккуратно, потому что без машины – никуда.

В быту я немножко помешана на чистоте. Это связано с работой, где все должно быть идеально чисто.

Я люблю порядок и детей к этому приучаю: все четенько, все по своим местам, по своим полочкам, ни в коем случае не перемешать.

Брезгливо отношусь к грызунам.

Умный человек – это хорошо, но красивый – еще лучше. А когда все вместе – это вообще идеально.

Теплый плед и хороший фильм, чтобы поднять настроение, – это спасает в осенний холод и мрак. А еще у нас дома терраса есть: вышел, постоял, подмерз чуть-чуть – и стало легче.

Мне и на коагулограммах нравится работать, мне и формулы нравится считать – выбором профессии я довольна.

Повзрослела я рано: у меня в детстве умер отец.

Сказать, что женщина к женщине хорошо относится, – это соврать. Если у одной что-то чуточку лучше, чем у другой, – тут же появляется зависть.

Чаще полагаюсь на свое мнение о человеке, а не на то, что говорят о нем другие.

Сейчас понимаю, что главное в жизни – здоровье, а его со всех сторон подшатывает: недосыпание, эмоциональные стрессы и другое.

Перед тем как выйти замуж, я встречалась с парнем пять лет.

Я хочу, чтобы мне было легче работать и достойно платили, а хватать звезды с неба – нет такой цели.

Доверять людям можно 50 на 50.

По утрам люблю кофе, а что уже там подвернется к кофе – дело десятое. Я кофеман.

У меня жизненный принцип: не занимать денег, а пытайся выкрутиться без них. Не люблю быть никому должной.

Неприятности любят приходить парно.

Самое главное качество в современном мире – коммуникабельность. И поговорка «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» верна и сегодня.

Новости в интернете не читаю, там один депрессняк. Телевизора у меня тоже нет, сломался. Да мы его и не смотрим, держим лишь для детей – они мультики любят.

«Хочешь быть человеком – учись», – говорила мне моя мама. Хотя, смотрю, у многих сейчас есть дипломы, но это им не помогает. Раньше диплом был знаком того, что ты действительно напрягался и выучился, а сейчас он – какая-то обыденность что ли.

В Березе нет городского транспорта. По сравнению с Брестом, Кобрином или Пинском его вообще нет! Для меня это катастрофично. Машина, допустим, сломалась, и на чем доехать? Были бы хотя бы какие-нибудь таксички. У меня есть велосипед, но по нашим тротуарам ездить тоже невозможно.

Я скорее рассудительна, чем эмоциональна.

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