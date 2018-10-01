﻿ Мысли вслух. Не перемешивать. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мысли вслух. Не перемешивать

02.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
Размер текста:
A
A
A

Ирина Рудович, врач лабораторной диагностики Березовской ЦРБ, 33 года

Мне нравился белый халат, это чисто, красиво. И это чисто женская профессия. И дочке моей нравится. Мама-врач – это как эталон какой-то. Хочу для дочки быть примером.

За плечами семь лет водительского стажа. Два раза останавливали гаишники. Поздороваться. Езжу аккуратно, потому что без машины – никуда.

В быту я немножко помешана на чистоте. Это связано с работой, где все должно быть идеально чисто.

Я люблю порядок и детей к этому приучаю: все четенько, все по своим местам, по своим полочкам, ни в коем случае не перемешать.

Брезгливо отношусь к грызунам.

Умный человек – это хорошо, но красивый – еще лучше. А когда все вместе – это вообще идеально.

Теплый плед и хороший фильм, чтобы поднять настроение, – это спасает в осенний холод и мрак. А еще у нас дома терраса есть: вышел, постоял, подмерз чуть-чуть – и стало легче.

Мне и на коагулограммах нравится работать, мне и формулы нравится считать – выбором профессии я довольна.

Повзрослела я рано: у меня в детстве умер отец.

Сказать, что женщина к женщине хорошо относится, – это соврать. Если у одной что-то чуточку лучше, чем у другой, – тут же появляется зависть.

Чаще полагаюсь на свое мнение о человеке, а не на то, что говорят о нем другие.

Сейчас понимаю, что главное в жизни – здоровье, а его со всех сторон подшатывает: недосыпание, эмоциональные стрессы и другое.

Перед тем как выйти замуж, я встречалась с парнем пять лет.

Я хочу, чтобы мне было легче работать и достойно платили, а хватать звезды с неба – нет такой цели.

Доверять людям можно 50 на 50.

По утрам люблю кофе, а что уже там подвернется к кофе – дело десятое. Я кофеман.

У меня жизненный принцип: не занимать денег, а пытайся выкрутиться без них. Не люблю быть никому должной.

Неприятности любят приходить парно.

Самое главное качество в современном мире – коммуникабельность. И поговорка «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» верна и сегодня.

Новости в интернете не читаю, там один депрессняк. Телевизора у меня тоже нет, сломался. Да мы его и не смотрим, держим лишь для детей – они мультики любят.

«Хочешь быть человеком – учись», – говорила мне моя мама. Хотя, смотрю, у многих сейчас есть дипломы, но это им не помогает. Раньше диплом был знаком того, что ты действительно напрягался и выучился, а сейчас он – какая-то обыденность что ли.

В Березе нет городского транспорта. По сравнению с Брестом, Кобрином или Пинском его вообще нет! Для меня это катастрофично. Машина, допустим, сломалась, и на чем доехать? Были бы хотя бы какие-нибудь таксички. У меня есть велосипед, но по нашим тротуарам ездить тоже невозможно.

Я скорее рассудительна, чем эмоциональна.

Фото автора.

 

 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гостья проекта «Мысли вслух» — Ирина Рудович, врач лабораторной диагностики Березовской ЦРБ им. Э.Э. Вержбицкого.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чуть не стал солистом «На-На», а теперь делает бизнес в Нью-Йорке. История пробивного парня из Могилева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика