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Набсовет Volkswagen уволил главу Audi Штадлера

02.10.2018 17:09 — Разное | Tut.by  
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Наблюдательный совет автомобильного концерна Volkswagen принял решение уволить главу Audi Руперта Штадлера, который несколько месяцев назад был задержан в связи с «дизельным скандалом». Об этом говорится сообщении, которое компания опубликовала во вторник.


Фото: Reuters

Решение «вступает в силу немедленно», отметили в Volkswagen. Менеджер уходит со своих постов, потому что «в силу досудебного задержания не в состоянии выполнять обязанности», уточняется в пресс-релизе.

Штадлер был задержан 18 июня, а затем помещен в следственный изолятор. Такое решение было принято из-за опасений, что подозреваемый может попытаться скрыть следы преступления. Штадлер занимал пост главы Audi 11 лет. Прокуратура Мюнхена возбудила в отношении него дело по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге» и провела обыски в его квартире.

Минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Кто возглавит Audi, пока неясно. Сейчас временным и.о. руководителя является Брам Шот, который ранее возглавлял отдел продаж и маркетинга.

 
 
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Менеджер уходит со своих постов, потому что "в силу досудебного задержания не в состоянии выполнять обязанности".
 
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