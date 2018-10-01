Свободные, но в сетях. Почему Интернет мешает нам понимать друг друга?

На научном фестивале в Москве Science Bar Hopping кандидат психологических наук Марина Керре прочитала лекцию с интригующим названием «Почему социальные сети мешают нам понимать друг друга». О том, как эти популярные интернет-платформы влияют на молодёжь и черты её характера, психолог рассказала читателям «АиФ».
«Ленивый» мозг
Социальные сети в современной системе коммуникаций занимают важное место: это не только средство общения, но и медиа, и СМИ. А ещё это виртуальная среда, в которой человек устанавливает и расширяет социальные связи, самореализуется, генерирует и потребляет любую интересующую его информацию.
И поток этой информации стал настолько огромным, что это не может не влиять на личность. Так, западные учёные Бауэрлейн и Карр в своих работах отмечают, что когнитивные (познавательные, умственные. - Ред.) способности современной молодёжи снизились. И это несмотря на колоссальные возможности, которые предлагает Интернет. Парадокс, но мир современной молодёжи сузился до их социального круга и их самих. Другие люди их будто бы не интересуют.
Карр обращает внимание на ещё одно противоречие. Казалось бы, чем к большему количеству информации имеет доступ человек и чем быстрее он может извлечь из неё суть, тем более продуктивным мыслителем он станет. В действительности же происходит обратное: от того, что больше не нужно добывать и систематизировать информацию самостоятельно, человеческий мозг становится всё более и более «ленивым».
Постоянное использование социальных сетей, ограничивающих в количестве знаков (например, до 144 символов в одной публикации), оказывает влияние и на речевые способности. Исследователи отмечают неумение молодёжи излагать свои мысли, строить сложные умозаключения, выступать на публике.
Отдельно замечу, что крайняя избыточность информации, её постоянное дополнение вызывают у многих молодых людей страхи: они боятся выпасть из информационного потока, оказаться вне происходящих событий. А у 1-5% пользователей психиатры вообще констатируют зависимость от социальных сетей. Она сходна с патологической зависимостью от азартных игр.
Наконец, социальные сети превратились в один из способов управления массами, объединения людей для каких-то целей. Распространение ценностей, норм и стереотипов сейчас происходит намного быстрее и масштабнее, чем это было в ХХ веке. «Арабская весна» 2013 г. - прекрасный пример, когда революционные идеи и настроения формировались и передавались через социальные сети. Последствия той волны демонстраций и путчей заставили политиков обратить внимание на соцсети: в некоторых странах появились законы, регулирующие Интернет.
Жизнь напоказ
Социальные сети - это среда, где пользователи удовлетворяют свои акцентированные потребности. Что это такое? Это такие потребности, которые в силу разных причин человек не может удовлетворить в реальной жизни. В итоге у него смещается восприятие действительности, он начинает смотреть на всё с позиции удовлетворения этой своей потребности. Она становится для него первоочередной целью - человеку кажется, что те или иные качества ему жизненно необходимы.
Мы провели анализ таких потребностей. По сути, это характеристики современной молодёжи. Можно выделить четыре их вида, это потребности:
- в повышении и поддержании самооценки;
- в успехе;
- в повышении и поддержании социального статуса;
- в идентификации.
Наиболее «популярной» является потребность в повышении и поддержании самооценки. Она чётко прослеживается почти у трети (32,7%) пользователей соцсети «ВКонтакте». Это объясняется тем, что для молодёжи характерно желание выделиться, быть уникальным. Чтобы не потерять свою индивидуальность, пользователи соцсетей постоянно сравнивают себя с другими. А это, увы, часто приводит к негативным эмоциям. Ведь на своих страничках люди стараются приукрасить свой образ. Наблюдая «отредактированную», «улучшенную» версию других, многие принимают её за правду. Как следствие - зависть и понижение самооценки.
Направленность на успех для молодёжи тоже важна. Понятие успеха сейчас чаще всего включает в себя хорошую работу или собственный бизнес. А отсутствие этих атрибутов ведёт опять же к понижению самооценки.
Ещё одна черта пользователей соцсетей - зацикленность на «сейчас». Молодёжь старается отрешиться от завтра и не думать о перспективах, получая всё сегодня. Соцсети (Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте») идут им навстречу - предлагают рассказать, чем они сейчас заняты, что слушают, что видят, о чём думают и пр. Происходит смещение акцента с личности на её жизнь, которой необходимо «поделиться» с другими. А это может быть связано с эмоциональной неустойчивостью и высокой тревожностью.
И всё же главная опасность - зацикленность на себе. Каждый день в Instagram загружается более 80 млн фотографий. 20% населения Земли описывают детали своей жизни в Facebook и ставят друг другу 3,5 млрд лайков. Кстати, о лайках. Погоня за ними формирует у человека зависимость и даже нарциссическое расстройство. Существует прямая связь между числом виртуальных друзей у пользователя Facebook и выраженностью его нарциссических черт. А это уже не просто невроз, это психическое заболевание.
Да, у нынешних молодых людей много возможностей и свободы. И потребность в общении у них высока. Вот только удовлетворить её они зачастую не в состоянии. Ведь зацикленность на себе приводит к понижению эмпатии - умения сопереживать другим. Налицо парадокс: с развитием технологий, направленных на увеличение общения, мы проявляем всё меньше эмоций. И становимся более эгоистичными.