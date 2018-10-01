В России нашли фотоаппарат c пленкой времен Великой Отечественной войны

На окраине Ростова-на-Дону нашли погибшего офицера Красной Армии. Рядом с ним в стрелковой ячейке находилась полевая сумка, а в ней — редкий фотоаппарат Leica с пленкой внутри. Об этом пишет rg.ru.



Источник: ПО «Миус Фронт»

При раскопках одиночного окопа, находящегося на линии Ростовского оборонительного рубежа 1941 года, специалисты наткнулись на погибшего красноармейца. По личным вещам усопшего удалось установить, что он был кадровым военным.

В отдельной нише хранилась кожаная сумка, а в ней — фотоаппарат. Несмотря на годы, проведенные в земле, камера довольно хорошо сохранилась. Ее удалось опознать — это одна из первых моделей пленочных фотоаппаратов, Leica A.

Внутри камеры обнаружилась пленка. При первичном осмотре в лаборатории одного из местных университетов выяснилось, что она находится в практически не тронутой влагой кассете Kodak.



Источник: ПО «Миус Фронт»

Шансов того, что фотоэмульсия сохранилась спустя 70 лет, немного. Но подобные прецеденты уже случались. Отреставрировать пленку, возможно, смогут специалисты из Москвы или Санкт-Петербурга.

Им придется составить специальный химический раствор для проявления пленки военных лет и без потерь размотать ее. При любой попытке пленка может рассыпаться в пыль прямо в руках.

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