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В России нашли фотоаппарат c пленкой времен Великой Отечественной войны
На окраине Ростова-на-Дону нашли погибшего офицера Красной Армии. Рядом с ним в стрелковой ячейке находилась полевая сумка, а в ней — редкий фотоаппарат Leica с пленкой внутри. Об этом
При раскопках одиночного окопа, находящегося на линии Ростовского оборонительного рубежа 1941 года, специалисты наткнулись на погибшего красноармейца. По личным вещам усопшего удалось установить, что он был кадровым военным.
В отдельной нише хранилась кожаная сумка, а в ней — фотоаппарат. Несмотря на годы, проведенные в земле, камера довольно хорошо сохранилась. Ее удалось опознать — это одна из первых моделей пленочных фотоаппаратов, Leica A.
Внутри камеры обнаружилась пленка. При первичном осмотре в лаборатории одного из местных университетов выяснилось, что она находится в практически не тронутой влагой кассете Kodak.
Шансов того, что фотоэмульсия сохранилась спустя 70 лет, немного. Но подобные прецеденты уже случались. Отреставрировать пленку, возможно, смогут специалисты из Москвы или Санкт-Петербурга.
Им придется составить специальный химический раствор для проявления пленки военных лет и без потерь размотать ее. При любой попытке пленка может рассыпаться в пыль прямо в руках.
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Шансов того, что фотоэмульсия сохранилась спустя 70 лет, немного.
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