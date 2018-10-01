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Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти?

02.10.2018 17:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти?
shutterstock.com

В обуви из какого материала ноги будут в безопасности и что нужно учесть при покупке сапог и ботинок? 

Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти? Опасны ли для обуви солевые разводы?

От резины до нубука  

«При выборе осенней обуви нужно чётко понимать, как вы планируете её использовать. В дождливую погоду в первую очередь нужно обеспечить сухость ног - лучше всего с этим справится резиновая обувь. Но резина не только не пропускает влагу внутрь обуви, но и наоборот - не позволяет стопе «дышать». Это обувь для кратковременной носки», - говорит замгендиректора по аналитической работе Российского союза кожевников и обувщиков Ирина Евсюкова. Резина без подкладки - холодная, надевать её на прогулку на обычной носок нельзя - оптимально на флисовый или шерстяной. 

После покупки резиновых сапог не поленитесь провести дома тест: налейте в таз воды и поставьте в неё сапоги. Дайте постоять так 15-20 минут. Если сапоги будут пропускать воду, сдавайте их обратно в магазин: никакой клей не спасёт протекающую резиновую обувь.

Все остальные виды обуви не защитят ноги от влаги на 100%. «Можно посоветовать для кожаной обуви использовать пропитки и спреи для повышения влагозащитных свойств обуви, но их требуется применять периодически, поскольку действие «химии» непродолжительно», - добавляет эксперт. На короткое время носки в условиях мокрой осени можно найти и изделия из замши и нубука с влагозащитной пропиткой, сделанной на производстве. Но рассчитывать на то, что в ней можно ходить каждый дождливый день, также не стоит. 

Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти?
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Как выбирать? 

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе обуви для долговременной носки, - материалы, из которых она изготовлена. Оптимальные материалы для осенне-зимнего сезона: кожа, замша, нубук, текстиль. 

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Информация о материалах должна быть на коробке или ценнике. Её нет? Лучше отказаться от покупки. «Старайтесь выбирать обувь полностью из натуральных материалов - такая и прослужит дольше, и позволит ноге «дышать», - объясняет Евсюкова. - Но если такой возможности нет, купите обувь, состоящую из натуральных материалов частично. Например, чтобы подкладка была из кожи, а все остальное - синтетика».

«Это важно для профилактики опрелостей и грибковых заболеваний, - считает травматолог-ортопед Армен Петросян. - Обувь из кожзаменителя не пропускает к ногам воздух и препятствует естественному теплообмену».

Для пасмурной погоды, но не больших луж, лучше выбирать осенние сапоги с резиновой, поливинилхлоридной или полиуретановой подошвой. При этом подошва должна быть жёсткой и выполнять роль амортизатора. 

Теперь оцените качество изготовления - ровные ли швы, симметричны ли все детали. «Примерять обувь лучше во второй половине дня, т. к. стопа к вечеру увеличивается в объёме, - даёт совет Евсюкова. - При примерке не нужно торопиться, внимательно оцените свои ощущения. Не надо надеяться, что со временем станет удобнее. При ходьбе стопа внутри обуви двигается, и если уже при примерке возникают неприятные, давящие ощущения, то при ходьбе они только усилятся». 

Чтобы не травмировать ногу, убедитесь, что на обуви нет внутренних швов. Проверить это легко - надо просто пройтись внутри рукой. «Во время ходьбы вы должны слегка чувствовать пальцами носок обуви, но не упираться в него, - объясняет ортопед. - Хорошо, если в обуви есть встроенные супинаторы - стелька или полустелька».

Для проверки качества подкладки из меха следует захватить пальцами участок меха и легонько подёргать. Волоски меха не должны оставаться на пальцах. 


Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти?
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Носите через день 

Мы уже поняли: «неубиваемых» материалов для осенне-зимней обуви, на долю которой приходятся и дождь, и грязь, и снег, и химикаты на улицах, нет. Но при правильном уходе и эксплуатации обувь прослужит вам дольше. Даже натуральную кожу можно «убить» за месяц носки. «К примеру, промокшую кожаную обувь нельзя сушить на батарее, - продолжает Евсюкова. - Необходимо удалить грязь с поверхности влажной тряпкой, наполнить сапог бумагой и оставить сохнуть естественным образом. И только после просушки обработать кремом для обуви или спреем». К обуви из искусственной кожи эти правила также относятся.

Максимально продлить срок службы обуви поможет правило: не ходите два-три дня подряд в одной и той же паре. Чередуйте их, чтобы материал успел высох­нуть после дождя и тем самым дольше вам прослужил.

 
 
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Выбирать обувь на холодную и мокрую осень нужно уже сейчас. От этого выбора зависит не только ваше настроение, но и здоровье.
 
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