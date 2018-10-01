Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти?

В обуви из какого материала ноги будут в безопасности и что нужно учесть при покупке сапог и ботинок?
От резины до нубука
«При выборе осенней обуви нужно чётко понимать, как вы планируете её использовать. В дождливую погоду в первую очередь нужно обеспечить сухость ног - лучше всего с этим справится резиновая обувь. Но резина не только не пропускает влагу внутрь обуви, но и наоборот - не позволяет стопе «дышать». Это обувь для кратковременной носки», - говорит замгендиректора по аналитической работе Российского союза кожевников и обувщиков Ирина Евсюкова. Резина без подкладки - холодная, надевать её на прогулку на обычной носок нельзя - оптимально на флисовый или шерстяной.
После покупки резиновых сапог не поленитесь провести дома тест: налейте в таз воды и поставьте в неё сапоги. Дайте постоять так 15-20 минут. Если сапоги будут пропускать воду, сдавайте их обратно в магазин: никакой клей не спасёт протекающую резиновую обувь.
Все остальные виды обуви не защитят ноги от влаги на 100%. «Можно посоветовать для кожаной обуви использовать пропитки и спреи для повышения влагозащитных свойств обуви, но их требуется применять периодически, поскольку действие «химии» непродолжительно», - добавляет эксперт. На короткое время носки в условиях мокрой осени можно найти и изделия из замши и нубука с влагозащитной пропиткой, сделанной на производстве. Но рассчитывать на то, что в ней можно ходить каждый дождливый день, также не стоит.
Как выбирать?
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе обуви для долговременной носки, - материалы, из которых она изготовлена. Оптимальные материалы для осенне-зимнего сезона: кожа, замша, нубук, текстиль.
«Это важно для профилактики опрелостей и грибковых заболеваний, - считает травматолог-ортопед Армен Петросян. - Обувь из кожзаменителя не пропускает к ногам воздух и препятствует естественному теплообмену».
Для пасмурной погоды, но не больших луж, лучше выбирать осенние сапоги с резиновой, поливинилхлоридной или полиуретановой подошвой. При этом подошва должна быть жёсткой и выполнять роль амортизатора.
Теперь оцените качество изготовления - ровные ли швы, симметричны ли все детали. «Примерять обувь лучше во второй половине дня, т. к. стопа к вечеру увеличивается в объёме, - даёт совет Евсюкова. - При примерке не нужно торопиться, внимательно оцените свои ощущения. Не надо надеяться, что со временем станет удобнее. При ходьбе стопа внутри обуви двигается, и если уже при примерке возникают неприятные, давящие ощущения, то при ходьбе они только усилятся».
Чтобы не травмировать ногу, убедитесь, что на обуви нет внутренних швов. Проверить это легко - надо просто пройтись внутри рукой. «Во время ходьбы вы должны слегка чувствовать пальцами носок обуви, но не упираться в него, - объясняет ортопед. - Хорошо, если в обуви есть встроенные супинаторы - стелька или полустелька».
Для проверки качества подкладки из меха следует захватить пальцами участок меха и легонько подёргать. Волоски меха не должны оставаться на пальцах.
Носите через день
Мы уже поняли: «неубиваемых» материалов для осенне-зимней обуви, на долю которой приходятся и дождь, и грязь, и снег, и химикаты на улицах, нет. Но при правильном уходе и эксплуатации обувь прослужит вам дольше. Даже натуральную кожу можно «убить» за месяц носки. «К примеру, промокшую кожаную обувь нельзя сушить на батарее, - продолжает Евсюкова. - Необходимо удалить грязь с поверхности влажной тряпкой, наполнить сапог бумагой и оставить сохнуть естественным образом. И только после просушки обработать кремом для обуви или спреем». К обуви из искусственной кожи эти правила также относятся.
Максимально продлить срок службы обуви поможет правило: не ходите два-три дня подряд в одной и той же паре. Чередуйте их, чтобы материал успел высохнуть после дождя и тем самым дольше вам прослужил.