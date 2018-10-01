На набережной в Бресте начинают строить подпорную стену

Начали подготовку прибрежной территории речного порта к возведению подпорной стены, которая станет основой будущей набережной.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Генеральным подрядчиком выступил восьмой стройтрест, а субподрядчиком — эксплуатационно-строительное предприятие «Днепро-Бугский водный путь»: у него есть необходимая техника и опытные специалисты.



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Сегодня на территории речного порта прошло производственное совещание, в котором участвовали заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский и главный архитектор Бреста Николай Власюк.



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Участники совещания обсудили вопросы, связанные с началом работ, оценили участок набережной, прилегающий к территории порта, который почти завершен. Его ждет благоустройство.