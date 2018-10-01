|
На набережной в Бресте начинают строить подпорную стену
02.10.2018 17:56 — Разное | Виртуальный Брест
Начали подготовку прибрежной территории речного порта к возведению подпорной стены, которая станет основой будущей набережной.
Автор фото: Алексей ГАНЧУК
Генеральным подрядчиком выступил восьмой стройтрест, а субподрядчиком — эксплуатационно-строительное предприятие «Днепро-Бугский водный путь»: у него есть необходимая техника и опытные специалисты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начали подготовку прибрежной территории речного порта к возведению подпорной стены, которая станет основой будущей набережной. Автор фото: Алексей ГАНЧУК ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)