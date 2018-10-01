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На набережной в Бресте начинают строить подпорную стену

02.10.2018 17:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Начали подготовку прибрежной территории речного порта к возведению подпорной стены, которая станет основой будущей набережной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59365.php

На набережной в Бресте начинают строить подпорную стену

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Генеральным подрядчиком выступил восьмой стройтрест, а субподрядчиком — эксплуатационно-строительное предприятие «Днепро-Бугский водный путь»: у него есть необходимая техника и опытные специалисты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59365.php

На набережной в Бресте начинают строить подпорную стену


Сегодня на территории речного порта прошло производственное совещание, в котором участвовали заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский и главный архитектор Бреста Николай Власюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59365.php

На набережной в Бресте начинают строить подпорную стену


Участники совещания обсудили вопросы, связанные с началом работ, оценили участок набережной, прилегающий к территории порта, который почти завершен. Его ждет благоустройство.

 
Теги: Брест
 
 
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Начали подготовку прибрежной территории речного порта к возведению подпорной стены, которая станет основой будущей набережной. Автор фото: Алексей ГАНЧУК ...
 
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