Пассажир поезда перемещал валюту без декларирования

В республиканском пункте таможенного оформления «Брест-Центральный» сотрудники Брестской таможни пресекли незаконное перемещение через границу иностранной валюты без декларирования.



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33-летний гражданин России следовал на территорию Евразийского экономического союза поездом «Париж-Москва». При опросе он заявил что товаров, подлежащих таможенному декларированию, не имеет. В ходе досмотра должностные лица таможни обнаружили среди личных вещей пассажира незадекларированные 13,4 тыс. евро и 200 долларов США.

В соответствии с законодательством ЕАЭС обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов США.

Превышавшие установленный эквивалент 4850 евро и 200 долларов США изъяты до решения суда, 8550 евро – возвращены гражданину. В отношении россиянина начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.