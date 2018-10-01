ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пассажир поезда перемещал валюту без декларирования

02.10.2018 17:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В республиканском пункте таможенного оформления «Брест-Центральный» сотрудники Брестской таможни пресекли незаконное перемещение через границу иностранной валюты без декларирования.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59360.php

Пассажир поезда перемещал валюту без декларирования

33-летний гражданин России следовал на территорию Евразийского экономического союза поездом «Париж-Москва». При опросе он заявил что товаров, подлежащих таможенному декларированию, не имеет. В ходе досмотра должностные лица таможни обнаружили среди личных вещей пассажира незадекларированные 13,4 тыс. евро и 200 долларов США.

В соответствии с законодательством ЕАЭС обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов США.

Превышавшие установленный эквивалент 4850 евро и 200 долларов США изъяты до решения суда, 8550 евро – возвращены гражданину. В отношении россиянина начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республиканском пункте таможенного оформления «Брест-Центральный» сотрудники Брестской таможни пресекли незаконное перемещение через границу иностранной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что такое гигиена мозга? Пять простых правил для поддержания интеллекта в форме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика