|
Пассажир поезда перемещал валюту без декларирования
02.10.2018 17:56 — Разное | Виртуальный Брест
В республиканском пункте таможенного оформления «Брест-Центральный» сотрудники Брестской таможни пресекли незаконное перемещение через границу иностранной валюты без декларирования.
33-летний гражданин России следовал на территорию Евразийского экономического союза поездом «Париж-Москва». При опросе он заявил что товаров, подлежащих таможенному декларированию, не имеет. В ходе досмотра должностные лица таможни обнаружили среди личных вещей пассажира незадекларированные 13,4 тыс. евро и 200 долларов США.
В соответствии с законодательством ЕАЭС обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов США.
Превышавшие установленный эквивалент 4850 евро и 200 долларов США изъяты до решения суда, 8550 евро – возвращены гражданину. В отношении россиянина начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республиканском пункте таможенного оформления «Брест-Центральный» сотрудники Брестской таможни пресекли незаконное перемещение через границу иностранной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)