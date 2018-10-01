Компания, которая владеет «Гиппо» и «Белмаркет», купила площади «Онеги»

Предприятие «Белвиллесден», которое контролирует торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет», купило площади компании «Онега», пишет Office Life с ссылкой на информированный источник.

Площади, правда, не где-то в Минске, а недалеко от него – в поселке Колодищи. Они были заложены Приорбанку в качестве обеспечения долговых обязательств. Раньше «Онега» имела большие проблемы с закредитованностью. В 2017 компанию фактически продали Silvano Fashion Group, которая владеет брендом нижнего белья Milavitsa.

Получить комментарий в компании «Белвиллесден» пока что не удалось.

Напомним, в мае 2018 года скончался основатель и руководитель компании «Онега» Сергей Метто.