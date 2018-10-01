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Компания, которая владеет «Гиппо» и «Белмаркет», купила площади «Онеги»
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Предприятие «Белвиллесден», которое контролирует торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет», купило площади компании «Онега»,
Площади, правда, не где-то в Минске, а недалеко от него – в поселке Колодищи. Они были заложены Приорбанку в качестве обеспечения долговых обязательств. Раньше «Онега» имела большие проблемы с закредитованностью. В 2017 компанию фактически
Получить комментарий в компании «Белвиллесден» пока что не удалось.
Напомним, в мае 2018 года
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Предприятие «Белвиллесден», которое контролирует торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет», купило площади компании «Онега», пишет Office Life с ссылкой на информированный...
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