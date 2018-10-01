Нобелевскую премию присудили за прорыв в лазерной физике





Королевская Шведская академия наук огласила 2 октября имена лауреатов Нобелевской премии по физике.

Лауреатами-2018 стали Артур Ашкин (США), а также Жерар Муру и Донна Стрикленд – за «поворотные изобретения в сфере лазерной физики». Это решение позволило изменить нобелевскую статистику по возрастному и гендерному показателям, пишет mk.ru.

Награда будет поделена на троих лауреатов, но не поровну. Половину премии получит Артур Ашкин, а вторую половину поделят между собой Жерар Муру и Донна Стрикленд.

Артуру Ашкину уже 96 лет! Он известен как пионер в области создания оптических ловушек, развитие которой привело к управлению атомами, молекулами, и биологическими клетками. И Нобелевская премия по физике за 2018 год присуждена ему за «оптические пинцеты и их применение в биологических системах».

Оптический пинцет («оптическая ловушка») – это инструмент, который позволяет манипулировать микроскопическими объектами с помощью лазерного света, измеряет расстояния от нескольких нанометров до микронов. Такие инструменты используют, например, в биофизике для изучения структуры и принципа работы белков. Между прочим, американский ученый-экспериментатор Стивен Чу развил метод Ашкина для охлаждения атомов в оптической ловушке – и это привело его к получению в 1997 году Нобелевской премии по физике. Теперь же награда нашла и самого Артура Ашкина.

Двум другим награжденным «Нобеля» – 74-летнему французу Жерару Муру и канадке Донне Стрикленд – решили дать за «их метод получения высокоинтенсивных, ультракоротких оптических импульсов».