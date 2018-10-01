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А-ля 80-е. Джинсы-варенки снова на пике моды
02.10.2018 17:20 — Разное | Ежедневник
фото: ashion-woman.com
Если в прошлые сезоны дизайнеры делали лишь «прозрачные намеки», то к осени заявили в полный голос: джинсы-варенки – снова хит!
Вываренные (часто собственноручно на кухне) джинсы были невероятно популярны в 80-е годы прошлого века. И триумфально вернулись в моду этой осенью! В коллекциях Miu Miu, Alberta Ferretti и See by Chloé варенки предлагаются в совершенно кислотных разводах или вываренные почти добела, пишет
Носить варенки стилисты советуют с однотонным «верхом», солировать в ансамбле призваны именно джинсы. Единственный принт, который сочетается с варенками хорошо, - это клетка.
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Если в прошлые сезоны дизайнеры делали лишь «прозрачные намеки», то к осени заявили в полный голос: джинсы-варенки – снова хит!
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