А-ля 80-е. Джинсы-варенки снова на пике моды

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Если в прошлые сезоны дизайнеры делали лишь «прозрачные намеки», то к осени заявили в полный голос: джинсы-варенки – снова хит!

Вываренные (часто собственноручно на кухне) джинсы были невероятно популярны в 80-е годы прошлого века. И триумфально вернулись в моду этой осенью! В коллекциях Miu Miu, Alberta Ferretti и See by Chloé варенки предлагаются в совершенно кислотных разводах или вываренные почти добела, пишет Fashion-woman .

Носить варенки стилисты советуют с однотонным «верхом», солировать в ансамбле призваны именно джинсы. Единственный принт, который сочетается с варенками хорошо, - это клетка.















