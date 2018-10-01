"Взять за руки и держать до приезда милиции". Что делать водителю, если пешеход спровоцировал ДТП

«Надо было самим задержать виновницу и наказать!» — эмоционально высказывались читатели под новостью о нашумевшем Минске женщина выбежала на дорогу на красный и спровоцировала аварию">ДТП в Минске, которое спровоцировала женщина-пешеход. Действительно ли в таких случаях стоит задерживать пешехода, как это сделать правильно и можно ли будет потом взыскать с этого человека сумму за ущерб в аварии? На вопросы AUTO.TUT.BY ответил Сергей Хмылко, управляющий партнер адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры».

Напомним, авария произошла 30 сентября в Минске на Логойском тракте. Женщина-пешеход внезапно выбежала на дорогу на красный и, уворачиваясь от автомобилей, устремилась на противоположную сторону. В это время по второй полосе ехал Citroen. Заметив пешехода, он резко перестроился в третий ряд, после чего в него врезался Renault. Сотрудники ГАИ признали виновным в ДТП водителя Citroen, так как он при перестроении не убедился в безопасности маневра. Женщина с места аварии убежала.

Юрист Сергей Хмылко говорит, что с точки зрения административного права произошедшая ситуация неоднозначная.

— По ПДД на пешехода возложена обязанность переходить проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора, на водителя Citroen — двигаться с такой скоростью, чтобы в случае возникновения препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить (и это ключевой фактор), он мог немедленно принять меры к снижению скорости. Водитель Renault должен был соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и боковой интервал.

Но чтобы привлечь к ответственности женщину-пешехода по более суровой статье — за нарушение ПДД, повлекшее повреждение автомобиля, — надо доказать, что переход ею дороги на красный свет — опасность, которую водитель Citroen не в состоянии был обнаружить. Здесь речь идет о штрафе в размере от 5 до 20 базовых. Кроме того, ее должны наказать за переход дороги с нарушением ПДД (предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых).

— На мой взгляд, в этом случае импульсивные действия пешехода, который, судя по видеозаписи, стоял перед переходом, а потом резко побежал, говорят о создании препятствия на дороге, которое водитель не в состоянии был обнаружить. Однако может быть и иная точка зрения: из-за установленного предупреждающего знака «Пешеходный переход», водитель как владелец источника повышенной опасности должен был предусмотреть возможность опасности при подъезде к пешеходному переходу.

Что касается самостоятельного задержания женщины-пешехода, то сделать это было можно. Конечно, в процессе задержания не стоит усердствовать до такой степени, чтобы травмировать человека. Достаточно просто взять его за руки и попытаться удержать, но только до приезда милиции.

Статья 5.2 КоАП. Причинение вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение

Не является административным правонарушением причинение вреда физическому лицу, совершившему преступление или административное правонарушение, при его задержании для передачи уполномоченным государственным органам и пресечения возможности совершения им новых преступлений или административных правонарушений, когда оно пытается или может скрыться от органа уголовного преследования, суда или органа, ведущего административный процесс, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным.

— В данной ситуации очевидно, что человек убегает, и водитель имел право ее задержать до приезда ГАИ, и вменить ему самоуправство было бы проблематично, — говорит Сергей Хмылко.

Независимо от того, какое решение будет принято ГАИ, у водителя есть право предъявить гражданский иск к женщине по факту причинения ему ущерба в виде стоимости восстановительного ремонта, так как выводами и решением ГАИ суд руководствоваться не обязан, а должен сам установить вину и причинно-следственную связь. При виновности водителя суд может снизить размер материального ущерба, который нанесла женщина, признав, что неосмотрительность водителя свидетельствует о грубой небрежности на дороге.