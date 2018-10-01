|
"Взять за руки и держать до приезда милиции". Что делать водителю, если пешеход спровоцировал ДТП
«Надо было самим задержать виновницу и наказать!» — эмоционально высказывались читатели под новостью о нашумевшем Минске женщина выбежала на дорогу на красный и спровоцировала аварию">ДТП в Минске, которое спровоцировала женщина-пешеход. Действительно ли в таких случаях стоит задерживать пешехода, как это сделать правильно и можно ли будет потом взыскать с этого человека сумму за ущерб в аварии? На вопросы AUTO.TUT.BY ответил Сергей Хмылко, управляющий партнер адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры».
Юрист Сергей Хмылко говорит, что с точки зрения административного права произошедшая ситуация неоднозначная.
— По ПДД на пешехода возложена обязанность переходить проезжую часть только на разрешающий сигнал светофора, на водителя Citroen — двигаться с такой скоростью, чтобы в случае возникновения препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить (и это ключевой фактор), он мог немедленно принять меры к снижению скорости. Водитель Renault должен был соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и боковой интервал.
Но чтобы привлечь к ответственности женщину-пешехода по более суровой статье — за нарушение ПДД, повлекшее повреждение автомобиля, — надо доказать, что переход ею дороги на красный свет — опасность, которую водитель Citroen не в состоянии был обнаружить. Здесь речь идет о штрафе в размере от 5 до 20 базовых. Кроме того, ее должны наказать за переход дороги с нарушением ПДД (предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых).
— На мой взгляд, в этом случае импульсивные действия пешехода, который, судя по видеозаписи, стоял перед переходом, а потом резко побежал, говорят о создании препятствия на дороге, которое водитель не в состоянии был обнаружить. Однако может быть и иная точка зрения: из-за установленного предупреждающего знака «Пешеходный переход», водитель как владелец источника повышенной опасности должен был предусмотреть возможность опасности при подъезде к пешеходному переходу.
Что касается самостоятельного задержания женщины-пешехода, то сделать это было можно. Конечно, в процессе задержания не стоит усердствовать до такой степени, чтобы травмировать человека. Достаточно просто взять его за руки и попытаться удержать, но только до приезда милиции.
— В данной ситуации очевидно, что человек убегает, и водитель имел право ее задержать до приезда ГАИ, и вменить ему самоуправство было бы проблематично, — говорит Сергей Хмылко.
Независимо от того, какое решение будет принято ГАИ, у водителя есть право предъявить гражданский иск к женщине по факту причинения ему ущерба в виде стоимости восстановительного ремонта, так как выводами и решением ГАИ суд руководствоваться не обязан, а должен сам установить вину и причинно-следственную связь. При виновности водителя суд может снизить размер материального ущерба, который нанесла женщина, признав, что неосмотрительность водителя свидетельствует о грубой небрежности на дороге.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для того чтобы привлечь к ответственности женщину-пешехода по более суровой статье, за нарушение ПДД, повлекшее повреждение автомобиля, надо доказать, что переход...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)