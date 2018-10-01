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Поликлиники Минска перешли на осенне-зимний режим работы

02.10.2018 17:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Поликлиники Минска перешли на осенне-зимний режим работы
Фото из открытых источников

В будние дни регистратура в поликлиниках работает с 7.00 до 20.00, лаборатории, процедурный кабинет - с 7.30 до 20.00, рентгеновский, флюорографический, физиотерапевтические, ЭКГ, смотровой, доврачебный кабинеты - с 8.00 до 20.00.

Врачи в поликлиниках принимают пациентов с 8.00 до 20.00. Вызов на дом возможен с 7.00 до 19.30. Выполнение врачебных назначений на дому осуществляется с 7.30 до 20.00, вызовов - с 8.00 до 20.00.

Поликлиники Минска перешли на осенне-зимний режим работы «Я знаю, почему наши поликлиники постоянно переполнены льготниками!»

По субботам регистратура работает с 8.30 до 18.00, вспомогательные службы (лаборатории, физиотерапия, рентген, ЭКГ, процедурный, смотровой, доврачебный кабинеты, кабинет регистрации листков нетрудоспособности) - с 9.00 до 15.00, флюорографический кабинет - с 9.00 до 13.00. До 15.00 по скользящему графику ведут прием врачи-специалисты, дежурные терапевты - с 9.00 до 18.00.

Отделение дневного пребывания работает с 9.00 до 15.00. В воскресенье выполняются только врачебные назначения на дому с 9.00 до 18.00. В праздничные дни регистратура работает с 8.30 до 18.00. Врачи-терапевты принимают с 9.00 до 18.00, вызвать врача на дом можно с 8.30 до 17.30. Вызовы и врачебные назначения на дому выполняются с 9.00 до 18.00.

"Основные изменения по сравнению с летним периодом касаются выходных и праздничных дней. В частности, летом врачи и регистратура работают до 15.00", - пояснили в комитете по здравоохранению.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Поликлиники Минска перешли на осенне-зимний режим работы, сообщили в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.
 
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