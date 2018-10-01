«Сбил человека. Срочно нужны деньги». Как не отдать последнее мошенникам?

«АиФ» разобрался, как не стать жертвой проходимцев и можно ли застраховать от посягательств мошенников своих близких.

«Очень хочется ещё пожить»

Выходя на «охоту», мошенники хорошо знают, что давить нужно на чувства и эмоции, а действовать - как можно скорее, не давая жертвам подумать.

Отмазаться от ГАИ и вылечить рак

Когда в дверь позвонили, 89-летняя Анна Николаевна Коврова ложилась спать. На пороге стоял взволнованный молодой человек. Он представился: друг внука. И рассказал: по вине парня произошло серьёзное ДТП и срочно нужны деньги, чтобы «решить все вопросы». Иначе внуку Анны Николаевны грозят арест и суд.

- Он говорил очень искренне, убедительно, - со слезами на глазах рассказывает пожилая женщина. - Сказал, что его прислал сам мой Андрюша. Что авария случилась недалеко от моего дома, а у внука как назло не оказалось наличных, и кошелёк с карточками он забыл. Что деньги нужны скорее, пока представители полиции оформляют документы, иначе будет поздно. Я побежала в комнату, взяла всё, что собрала на чёрный день, и отдала...

Другая пострадавшая, 87-летняя Валентина Петровна, потратила накопления, которые хранила под матрасом на похороны, на «чудодейственные лекарст­ва». Мошенники позвонили ей по телефону - выдавали себя за специалистов одного из медицинских институтов гематологии и трансфузиологии и, представляясь врачами, «втюхивали» биологическую добавку.

- Меня как будто околдовали,- рассказала она. - Диспетчер на том конце трубки убедил, что это лекарство мне поможет. Рассказывал, как оно действует. Сыпал словами, которые я слышала и от врачей во время госпитализации. У меня онкология, но, ребята, знали бы вы, как хочется пожить, увидеть, как подрастут внуки. Я отдала им всё, что было».

Обманщиков поймали. Молодые мужчина и женщина продавали под видом чудесных лекарств обычные дешёвые БАДы. Они обработали таким образом 14 пенсионеров - и заработали почти 20 тысяч долларов.

Замаскированный под офис коммерческой компании колл-центр находился в центре города. Когда туда нагрянула полиция, обнаружили памятки со специальной терминологией, где указывалось, как разговаривать с пенсионерами. Телефоны пожилых людей брали из баз, приобретённых на одном из городских рынков. Далее дейст­вовали по следующему алгоритму. Абоненту в ходе разговора по телефону «ставился диагноз» - мол, у пожилого человека опасное заболевание крови. Тут же предлагались чудо-таблетки, которые спасут от болезни. Далее начиналось психологическое давление: стариков убеждали впустить в квартиру курьера, который якобы и привезёт микстуру для исцеления. Причём, если деньги находились на банковской карточке, курьер умудрялся дойти с доверчивым человеком и до банкомата.

Не на того нарвались

На второй день отпуска в квартире подполковника Андрея Бурова, начальника уголовного розыска с 20-летним стажем, раздался звонок. Строгий голос сообщил: «Здравствуйте, это из полиции. Ваш сын попал в ДТП!» (Сыну офицера на тот момент исполнилось 2,5 года. - Ред.) «Что же делать?» - хриплым «стариковским» голосом ответил Буров. «Что делать? Деньги готовьте, есть возможность его отмазать», - диктовали на том конце трубки. - Деньги-то у вас есть?» - «Есть». - «Сейчас к вам приедет курьер, передадите ему».

Когда через полчаса курьер подъехал, у подъезда его встретили Буров и оперативная группа. Андрей получил благодарность.

Год назад в его районе вновь были зафиксированы случаи телефонного мошенничества. На соседях оперативника схема бандитов сработала на 100%. У них действительно был сын, поэтому ночной звонок «следователя» попал точно в цель. Приехавший курьер получил «похоронные». Только после этого пенсионеры кинулись звонить сыну. И конечно, с ним всё было благополучно. Подполковнику они сквозь слёзы выдали полное описание внешности курьера.

А спустя неделю позвонили и Бурову. Из трубки раздалось: «Папа! Папа! Я попал в ДТП. Поговори со следователем». Второй, уверенный голос представился басом: «Здравствуйте! С вами говорит следователь Иванов Игорь Васильевич».

Разговор о выкупе был коротким. Сказав, что идёт за день­гами, Андрей из другой комнаты с мобильного вызвал бригаду оперативников. Пока курьер добирался до цели, мошенник велел подполковнику писать заявление о переквалификации дела в административное: удерживал его на связи, чтобы он не смог сделать контрольный звонок сыну. Наконец раздался звонок в дверь. Буров открыл дверь и оказался нос к носу с курь­ером, описание которого дали обманутые старики. Так два телефонных звонка раскрыли 9 преступлений.





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Не дайте себя обмануть

Мошенники действуют по отработанным схемам. И чем больше нового появляется в жизни - тем больше поводов обмануть нас возникает.

Вам положена компенсация

Как работает? Представившись сотрудниками банка или прокуратуры, мошенники сообщают пенсионеру счастливую новость: вам положена компенсация за приобретение БАДов / лечение / покупку продуктов.

Как правило, аферисты убеждают пенсионера, что день­ги уже на их счету, но нужно всего лишь... заплатить "небольшую" комиссию. А дальше начинается игра на доверии: пенсионеру каждый день звонят «первые лица» ЦБ, кормят завтраками о скорой выплате и дают точные адреса пунктов оплаты. Человека вынуждают заплатить и налог за такую большую компенсацию в 13%. Если денег нет, отправляют занимать у соседей или знакомых.



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«Мы полагаем, что часть злоумышленников целенаправленно работает по группе лиц старшего возраста. Это могут быть выборки на основе информации, получаемой незаконным путём, в том числе обмен такой информацией в среде криминалитета, - объяснили «АиФ» в пресс-службе ЦБ. - Часть злоумышленников работает перебором телефонных номеров, без каких-либо списков, делая так называемые «холодные звонки» и реагируя на голос ответившего. Молодой голос: извините, ошиблись - или просто сброс (или же другой психологический приём); голос возрастного абонента - продолжение разговора и применение определённых психологических техник. Как правило, злоумышленники, промышляющие таким видом правонарушений,- это либо группа лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и имеющих доступ к мобильной связи, либо целые преступные группы, осваивающие новые способы незаконного получения денег».

Что делать? В случае, если вам реально положена компенсация,налоги и прочие издержки будут уже после получения вами реальных денег. К тому же, даже если счета компаний по производству товаров по тем или иным случаям замораживают, ни о какой компенсации покупателям не идёт и речи. Если только сам покупатель не подал в суд на компанию за введение в заблуждение, отравление и др.

«У вас страшная болезнь»

Как работает? Мошенники прекрасно понимают, что большинство пенсионеров часто посещают поликлинику. Пенсионеру звонят якобы с целью сообщения результатов анализов. Если в ответ аферисты слышат: «Я ничего не сдавал», тут же кладут трубку. Если же угадывают с «жертвой», продолжают говорить от лица поликлиники: мол, анализы плохие, если не начать срочное лечение - летальный исход. Причём привезти нужные лекарства они могут курьером прямо сейчас. Вот только придётся за это заплатить немалые деньги. «Но ведь здоровье того стоит?» - настаивают обычно мошенники и «выезжают с лечением». Вместо таблеток от смертельного недуга пенсионер получает... витамины и БАДы.





«Чудодейственные» лекарства - приманка для пенсионеров. Фото: АиФ / Игорь Харитонов

Что делать? Не говорите по телефону о том, какие у вас есть накопления. И запомните: серьёзный диагноз по телефону ни один врач поликлиники сообщать не будет. К тому же дорогостоящие лекарства, как правило, продаются лишь по рецепту от лечащего врача и сотрудники лечебных учреждений не занимаются их продажей.

«Если вы говорите себе: меня-то уж точно не обмануть, я способен отличить мошенника от честного человека, - вы в зоне риска. Часто человек, чрезмерно уверенный в себе, теряет контроль, - уверяет психолог Анна Хныкина. - Не вступайте в коммуникацию. Любые звонки или визиты незнакомцев в дом нужно тут же пресекать словами, что вы сами свяжетесь с поликлиникой и своим врачом. Для своего спокойствия так и делайте - идите в поликлинику или звоните доктору!»

«Вам заплатили лишнюю пенсию»

Как работает? Под видом сотрудников Пенсионного фонда пожилого человека вынуждают сообщить все данные банковской карты или счёта - якобы ему несколько лет начисляли в счёт пенсии лишние деньги. Проверить это, естественно, липовые сотрудники могут только по текущему номеру счёта пенсионера. И, чтобы человек точно всё выполнил, ему строго разъясняют: «Если проверка не будет проведена, вас оштрафуют!»

Что делать? «Никогда и никому не сообщайте данные банковских карт с пин-кодами или cvv-кодами (написаны на обратной стороне карты). Ни один сотрудник банка не вправе это требовать, - говорит профессор кафедры экономической социологии ВШЭ Ольга Кузина. - Если вы действительно нужны для исправления ошибки, с вами свяжутся неоднократно и не только через Пенсионный фонд, но и через управление соцзащиты и пр.». Прервите разговор, сообщив, что на следующий день уточните всё подробно в территориальном отделении Пенсионного фонда.

«Получите выплату от государства»

Как работает? Мошенники сообщают радостную весть: «Вам положена прибавка к пенсии!» И добавляют, что ходить никуда не нужно, просто сообщите номер карточки - и вам переведут деньги. А следом за номером, оказывается, требуются ещё и паспортные данные, и номер пенсионного удостоверения и, естественно, cvv-код карты. Пока доверчивый пенсионер раскрывает данные в надежде «зажить» на прибавку, ему приходит СМС от банка. Её тоже нужно назвать мошеннику. И уже к концу разговора жертва остаётся без денег на карте.

Что делать? Код, который приходит в виде СМС к вам на телефон, даёт полный доступ к вашим денежным средствам. Он приходит только в случае совершения операции с деньгами на банковской карте. Если вы в данный момент никаких покупок не совершаете, а СМС всё равно пришла, значит, ваши деньги хотят увести. Первое правило всех банков: «Не сообщайте код даже нашему сотруднику!»

Откройте, соцзащита

Как работает? Один из самых распространённых вариантов обмана - обход мнимых соцработников. Делать они могут это с разными целями: проникнуть в квартиру и украсть день­ги (места, где пожилые люди могут хранить сбережения, им хорошо известны), выманить данные банковского счёта или продать чудо-аппарат, спасающий от всех болезней.

Что делать? «Попросите документы: у них при себе должно быть удостоверение. Правда, подделать его тоже легко. Поэтому лучше не впускать никого в квартиру, пока не убедитесь, что это реальные сотрудники службы: тут же позвоните и уточните, был ли запланирован подобный обход. Мнимые сотрудники сразу исчезнут, - считает доцент кафедры уголовного права и криминологии юрфака МГУ Мария Филатова. - К тому же реальные сотрудники соцслужб не уполномочены уточнять личную информацию - банковские счета, паспорт и пр. Если такой «работник» просит у вас данные, он точно мошенник». И запомните: реальные сотрудники подобных служб не вправе продавать лекарства или аппараты для лечения.

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Проверить счётчики

Как работает? Заходят в гости к пожилым людям и «работники ЖЭКа» под предлогом проверить счётчики, чтобы продлить их срок службы, иначе вы будете платить по повышенному тарифу. «Проверяющие» уже во время просмотра находят у счётчика массу недостатков и готовы исправить всё или заменить на новый на месте. Естест­венно, небесплатно.

Что делать? Проверять счётчики без вашей заявки управляющая компания вряд ли будет. К тому же, чтобы понять, исправно устройство или нет, его нужно отвезти в метрологический центр. На это уйдёт несколько недель. «Так что перед тем как впускать сотрудников ЖЭКа с желанием проверить счётчики, позвоните в управляющую компанию и уточните, действительно ли эту проверку инициировала она», - советует М. Филатова.

Только сегодня в вашем доме распродажа

Как работает? По квартирам одиноких людей часто ходят чудо-продавцы: продают что угодно - ножи «из высокотехнологичного материала», очищающие воду приспособления, термосы и т. д. «Только сегодня и только в вашем подъезде - скидка: вместо 100 рублей надо заплатить всего 30.». В итоге вам продают дорого китайскую ерунду.

Что делать? Не открывать дверь никаким продавцам. Если вам будут нужны ножи, вы купите их сами в месте, где сможете выбирать.

Советы психолога

Пенсионеры попадаются на уловки мошенников, когда они одни. Ответст­венность за это ложится и на нас, их детей.

Психолог Анетта Орлова:

Для пожилого человека очень важны доверительные отношения со своими близкими, именно в этом процессе они получают эмоциональную поддержку и удовлетворяют потребность в общении, получении информации и пр. Самое страшное для пожилого - это одиночест­во и ощущение ненужности. Для мошенников как раз обделённые вниманием пожилые люди становятся мишенью для манипуляций. Они вовлекают пенсионеров в общение, захватывают - часто - своей доброжелательностью и проявлением интереса к ним, тогда как те уже давно от него отвыкли. И это срабатывает как приманка! Нам, молодым, важно понять, что в круговороте событий, дел, работы нужно в какой-то момент откладывать всё в сторону и пообщаться с близким стариком. Подумайте: часто только мы - его канал связи с миром. Нам важно инструктировать родителей на случай возникновения таких ситуаций. Объяснять механизм обмана и обязательно предупредить, что любые действия лучше согласовывать с вами. Золотое правило: если вам звонит кто-то и представляется вашим близким, просящим деньги, задайте личный вопрос («Какая у тебя была в детстве любимая игрушка?»). Или сбросьте звонок и перезвоните сами на мобильный дочки или сына. Если, не дай бог, мошенничество уже произошло, не ругайте стариков! Это не их вина, это их сложность, потому поддержите и вновь проинструктируйте!