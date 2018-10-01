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«Мы собрались, и у нас все получилось»: женская сборная Беларуси по настольному теннису выиграла у россиянок

02.10.2018 17:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по настольному теннису провела третий матч первого этапа командного чемпионата Европы. Наши спортсменки встречались в Минске с соперницами из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, выездная дуэль осталась за белорусками – 3:0. Этот результат настраивал на благодушный лад. На деле все оказалось не так просто: россиянки дали бой.

Наша Надежда Богданова свой поединок выиграла, а вот Маргарита Балтушите потерпела поражение. Затем настал черед Виктории Павлович – белоруска вывела нашу сборную вперед, однако Надежда Богданова в четвертом матче уступила 2:2. Все решилось в пятом поединке. Судьба сборной была в руках Маргариты Балтушите, и девушка не подвела – 3:2 в пользу нашей команды по итогам этого противостояния.

«Мы собрались, и у нас все получилось»: женская сборная Беларуси по настольному теннису выиграла у россиянок

Маргарита Балтушите, игрок сборной Беларуси по настольному теннису:
Чувствую, знаете, такое облегчение, потому что принесла очко команде. Я очень довольна. Это очко было очень важным, потому что если я выиграю – команда моя выиграет. Поэтому я очень рада, что принесла очко команде и что мы выиграли.
Ярослав Писаренко, СТВ:

В начале этого вечера было ощущение, что придется решать судьбу поединка?

Маргарита Балтушите:
Нет. Если честно, то вообще нет. То есть мы даже не знали, как кто будет играть. Мы пришли разминаться и даже не знали, как кто будет играть, мы все были напряженные, суетились. Вообще я считаю, что очень достойно мы сыграли. Мы собрались, и у нас все получилось.

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Заключительную игру первого этапа отбора белоруски проведут 4 декабря в Швеции.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по настольному теннису провела третий матч первого этапа командного чемпионата Европы. Наши спортсменки встречались в...
 
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