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Как банк стал музеем, дворец – выходом из метро, а киношников сменили послы: история улицы К. Маркса
Новости Беларуси. Увидеть настоящий Минск можно и без гида. Достаточно лишь свернуть с шумного проспекта в одну из тихих улочек, рассказали в программе в программе
Все изменилось в 1817 году, когда Александр I подписал обновлённый план благоустройства. Квартал уже тогда считался элитарным.
Николай Середа, экскурсовод:
Городские власти нашли в бюджете средства для того, чтобы улицу вымостить булыжником. Своё название она получила с 1922 года, а до того она была Лошицкой, Базарной, так как вела от базара, который размещался, где сегодня находится сквер Александра Невского.
Даже недалеко отсюда есть улица, которая носит название Городской Вал.
В соседнем переулке стояли лучшие мясные и рыбные лавки, здесь же продавали табак и работали мануфактуры по пошиву одежды. Каждый минчанин мог прийти в лабораторию профессора Камоцкого и проверить качество воды в своём доме.
В этом доме с конца XIX века действовало общество любителей изящных искусств. Здесь собирались все эстеты страны. Кружок расформировали в 1906 году. Но свой след в культуре адрес Карла Маркса, 17 оставил навсегда.
Славилась Карла Маркса и своим госбанком, который входил в пятерку лучших в Российской империи. Сегодня в здании располагается Исторический музей. Его возвели по проекту архитектора Страшкевича еще 110 лет назад. Часть операций проходила по линии лесной биржи, та размещалась на месте современного кинотеатра «Центральный».
Воспитанницы продавали минчанам розы и жасмин. Все вырученные деньги шли на благотворительность.
Николай Середа:
Ян Мельницкий:
Именно сочетание архитектуры и атмосферы делают это место одним из самых популярных – как у самих минчан, так и у гостей города.
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Как банк стал музеем, дворец – выходом из метро, а киношников сменили послы: история улицы К. Маркса
Новости Беларуси. Увидеть настоящий Минск можно и без гида. Достаточно лишь свернуть с шумного проспекта в одну из тихих улочек, рассказали в программе в программе...
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