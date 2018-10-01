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Уроженец Слуцка обвиняется в жестоком убийстве. Мужчину экстрадировали из Германии
Новости Беларуси. Экстрадированный из Германии уроженец Слуцка обвиняется в совершении жестокого убийства в 2014 году.
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По информации следствия, мужчина ранее был судим за совершение особо тяжких преступлений. С 2012 года уроженец Слуцка начал заниматься бизнесом, связанным с грузоперевозками, строительством, придорожным сервисом.
В 2014 году мужчина арендовал в Копыльском районе земельный участок и начал заниматься разведением скота. Для выполнения хозработ были привлечены работники, с которыми не оформлялись трудовые отношения. Оплачивался труд в основном продуктами питания, спиртным и местом для временного проживания на ферме.
У фигуранта дела работал 57-летний мужчина. Он в течение недели жил на территории фермы, кормил скот, а на выходные возвращался к себе домой – в соседнюю деревню.
В июле 2014 года тело мужчины было обнаружено в его доме сестрой. По заключению экспертов, погибший скончался от «телесных повреждений, которые образовались от множественных травматических воздействий».
Были получены доказательства о криминальном характере случившегося.
В ходе расследования было установлено, что обвиняемый приехал на ферму и обнаружил мужчину в нетрезвом состоянии. Это разозлило уроженца Слуцка – он нанес работнику фермы более 40 ударов палкой в жизненно важные органы. Несколько дней пострадавший был в тяжелом состоянии, а затем – скончался.
Обвиняемый в период расследования скрылся от уголовного преследования. Мужчину объявили в розыск. Его задержали в Германии и экстрадировали в Беларусь.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Новости Беларуси. Экстрадированный из Германии уроженец Слуцка обвиняется в совершении жестокого убийства в 2014 году. По информации УСК по Минской области,...
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