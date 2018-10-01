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Удон, тяхан, рамэн, якисоба: где в Минске заказать азиатскую кухню с привкусом Нью-Йорка?
В заведениях столицы меню всё чаще изобилуют экзотикой, а владельцы ресторанов и кафе не перестают удивлять сервисом со вкусом. Как на деле приживается Азия на белорусской кухне, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Удон, тяхан, рамэн, якисоба… Вот уже который год восточные блюда удерживают лидирующие позиции в рейтингах столичного стрит-фуда. Деликатесы сегодня можно встретить и в меню заведений на колёсах, и в предложениях пафосных ресторанов. Но для того, чтобы привезти азиатскую кухню на славянскую землю, пришлось съесть не один пуд соли.
Руководитель одной из самых популярных сетей сначала отправился в гастротур по Востоку. А потом
Сергей Сотников, основатель и руководитель проекта доставки азиатских блюд:
Но только уникальный продукт и продуманная концепция погоды не сделают. Безупречная лапша, рис и роллы немыслимы без дорогущего оборудования. Оно-то и тянет львиную долю расходов.
Сергей Сотников:
Элина Байматова, управляющая кафе японской кухни:
Красиво, вкусно, полезно! В коробке с лапшой, уверяют шефы, – не менее 30 процентов овощей. Ценник на японскую еду в американской обложке «кусает» столичных гурманов. Основное меню – конечно, горячее. Рамэн, лапша или рис обойдутся в среднем 8 рублей за порцию.
Андрей Акимцев, старший повар кафе японской кухни:
потому что очень вкусное блюдо само по себе и очень насыщенное. Основное мясо – это цыпленок. Туда идут овощи: пекинка, морковка, перец, цуккини. Все обжарено, как гриль, она хрустящая, обжаренная на масле. Потом добавляем курицу, лапшу и это все смешиваем в соусе карри и выпариваем соус так, чтобы он был полностью выпарен, но вкус не терялся.В ближайших планах сети – открытие четвертого заведения на одной из главных улиц Минска. Формат тот же: посадочные места плюс «Азия на вынос».
Ирина Ковальская, менеджер по маркетингу проекта доставки азиатских блюд:
Сергей Сотников:
Пока предприниматели оттачивают до идеала существующие кафе, конкуренты не дремлют – эксперты в ближайший год предрекают усиление конкуренции в сегменте. Так что пан или пропал – покажет лишь время!
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В заведениях столицы меню всё чаще изобилуют экзотикой, а владельцы ресторанов и кафе не перестают удивлять сервисом со вкусом. Как на деле приживается Азия на...
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