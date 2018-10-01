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Удон, тяхан, рамэн, якисоба: где в Минске заказать азиатскую кухню с привкусом Нью-Йорка?

02.10.2018 17:09 — Разное | СТВ  
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В заведениях столицы меню всё чаще изобилуют экзотикой, а владельцы ресторанов и кафе не перестают удивлять сервисом со вкусом. Как на деле приживается Азия на белорусской кухне, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Удон, тяхан, рамэн, якисоба… Вот уже который год восточные блюда удерживают лидирующие позиции в рейтингах столичного стрит-фуда. Деликатесы сегодня можно встретить и в меню заведений на колёсах, и в предложениях пафосных ресторанов. Но для того, чтобы привезти азиатскую кухню на славянскую землю, пришлось съесть не один пуд соли.

Руководитель одной из самых популярных сетей сначала отправился в гастротур по Востоку. А потом

завернул экзотику в американскую упаковку.

Сергей Сотников, основатель и руководитель проекта доставки азиатских блюд:
Должна быть какая-то фишка. Не просто одно блюдо, а сочетание каких-то составляющих. И побывав в Америке, я понял, что всем двигает драйв, движение. Максимально должно быть всё открыто, доступно и вот так появилась идея.Успех пришёл почти сразу.

Минимализм в дизайне, крафтовые упаковки и быстрый сервис – всё это отголоски Нью-Йорка.

Но только уникальный продукт и продуманная концепция погоды не сделают. Безупречная лапша, рис и роллы немыслимы без дорогущего оборудования. Оно-то и тянет львиную долю расходов.

Сергей Сотников:
35-40 процентов всего проекта стоит – это оборудование, которое вы закупаете. Холодильное оборудование, индукционные плиты-воки, различного рода механическое и тому подобное. Где-то одна такая точка стоит порядка 170-220 тысяч рублей.А когда-то, ностальгирует бизнесмен, все начиналось с доставки. Сегодня кроме этой услуги, в сети работают два полноформатных кафе. Каждый день они принимают несколько сот гостей. Большая часть заказов – по-прежнему, у курьеров.

И на первый план выходит не скорость доставки блюда, а его вкус.

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Элина Байматова, управляющая кафе японской кухни:
Мы подписали дополнительные соглашения к основным договорам с поставщиками о том, что без предварительного уведомления

они не имеют права присылать нам продукты, которые отличаются от стандартов качества.

Красиво, вкусно, полезно! В коробке с лапшой, уверяют шефы, – не менее 30 процентов овощей. Ценник на японскую еду в американской обложке «кусает» столичных гурманов. Основное меню – конечно, горячее. Рамэн, лапша или рис обойдутся в среднем 8 рублей за порцию.

И речь идёт про обыкновенный стрит-фуд!

Андрей Акимцев, старший повар кафе японской кухни:

Самое популярное у нас блюдо – это удон с цыпленком в соусе карри,

потому что очень вкусное блюдо само по себе и очень насыщенное. Основное мясо – это цыпленок. Туда идут овощи: пекинка, морковка, перец, цуккини. Все обжарено, как гриль, она хрустящая, обжаренная на масле. Потом добавляем курицу, лапшу и это все смешиваем в соусе карри и выпариваем соус так, чтобы он был полностью выпарен, но вкус не терялся.В ближайших планах сети – открытие четвертого заведения на одной из главных улиц Минска. Формат тот же: посадочные места плюс «Азия на вынос».

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Ирина Ковальская, менеджер по маркетингу проекта доставки азиатских блюд:
Мы не только наших подписчиков известим, но и нашу аудиторию целевую.

Мы будем привлекать активно блогеров, чтобы они рассказали своей аудитории о нас.

Удон, тяхан, рамэн, якисоба: где в Минске заказать азиатскую кухню с привкусом Нью-Йорка?
Но всех, кто подумывает об открытии кафе с экзотическим меню, предприниматели предупреждают: бизнес не из дешёвых. Одна такая точка обойдется от 170 до 220 тысяч белорусских рублей. Впрочем, даже с таким капиталом нет никакой гарантии, что сальдо доходов будет положительным. В условиях жёсткой конкуренции придётся запастись терпением и дополнительными финансами.

И не факт, что дела когда-то выйдут из пике.

Сергей Сотников:
Нельзя забывать, что, если это новый проект, то, как минимум,

первые несколько месяцев может ожидаться убыток. Поэтому следует иметь какой-то запас.

Пока предприниматели оттачивают до идеала существующие кафе, конкуренты не дремлют – эксперты в ближайший год предрекают усиление конкуренции в сегменте. Так что пан или пропал – покажет лишь время!

«Минск и минчане» за 29.09.2018

 
Теги: Минск
 
 
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