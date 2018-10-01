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Как изменится состав олимпийской сборной и что такое DNA. Первое ТВ-интервью Юрия Моисевича в новой должности

02.10.2018 17:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Атлетика – она теперь, оказывается, не только легкая, но и динамическая, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Соревнования в новом формате DNA (что, собственно, и переводится как динамическая новая атлетика) прошли на минском «Динамо». Именно в таком виде «королева спорта» будет представлена на II Европейских играх в 2019 году.

Как изменится состав олимпийской сборной и что такое DNA. Первое ТВ-интервью Юрия Моисевича в новой должности

Новый не только формат, но и тренер. Национальную сборную отныне возглавляет Юрий Моисевич.

Ярослав Писаренко:
Конечно же, поговорим и о новой динамической легкой атлетике, и о вторых Европейских играх, и о Токио. Но для начала: новая должность – как вы себя чувствуете в ней?

Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:
Приподнятое настроение, конечно. Обновление – оно окрыляет человека, придает какие-то новые силы.

Ярослав Писаренко:
До этого вы работали с резервом, а последние шесть лет – в Академии тенниса. И тут внезапно такая большая должность. Для вас это, безусловно, новый вызов. Вы к этому готовы?

Как изменится состав олимпийской сборной и что такое DNA. Первое ТВ-интервью Юрия Моисевича в новой должности

Юрий Моисевич:
Конечно, сейчас уже готов. Дело в том, что, уходя в теннис, я как-то все равно более 30 лет отдал легкой атлетике, на пульсе (руку – прим. ред.) держал. Я работал в свое время старшим тренером по резерву, фактически сегодняшний основной состав прошел через мои руки. Поэтому мне как-то проще смотреть на это все, мне интересно опять поучаствовать в их судьбе.

Все это повлияло на то, что я все-таки принял решение, хотя это неожиданно было и для моих руководителей в теннисе, и для спортсменов. Что делать – такова жизнь.

Ярослав Писаренко:
Это решение вы сразу приняли или какое-то время брали на раздумье?

Юрий Моисевич:
Я брал время на раздумье. Меня это предложение мучило уже с лета. Я достаточно трезво оценивал то, куда я иду – что здесь очень ответственная серьезная работа. Хватит ли сил? Знаний хватит ли?

Как изменится состав олимпийской сборной и что такое DNA. Первое ТВ-интервью Юрия Моисевича в новой должности

Юлия Вороненок:
Какова ваша тренерская философия? С какими планами пришли на пост?

Юрий Моисевич:
Тренерская философия: прежде всего я рассматриваю человека, его личность. Через это, через понимание человека, его взгляда на жизнь, можно больше понять, как можно с ним работать и что ему надо, чтобы он услышал. Все основывается на понимании людей, чем они занимаются, для чего и во имя чего. Поэтому я думаю, что через это будем работать.

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Юлия Вороненок:
До Олимпиады в Токио еще есть время, впереди вторые Европейские игры. Вот мы и добрались до нового формата «динамическая легкая атлетика». Что она из себя представляет? Что это за новый формат?

Как изменится состав олимпийской сборной и что такое DNA. Первое ТВ-интервью Юрия Моисевича в новой должности

Юрий Моисевич:
Вы знаете, я еще, честно говоря, в детали не вникал, потому что не успел еще. Но я побывал на репетиции на стадионе «Динамо», там прогоняли все эти виды. Отход от традиционного соревновательного начала, когда по девяти видам будет выставляться по гандикапу последний этап на 800 метров – это, конечно, будет захватывающая вещь. Потому что до последнего будет непонятно, кто все-таки победит.

Это, знаете, как десятиборье: 9 видов отрабатывают, остается 1500 метров бежать (или у женщин 800), и весь стадион с замиранием сидит и смотрит, как заканчивается последний вид. И когда сбрасываются эти баллы на табло, прямо вздыхает вся чаша, понимаете? Это такой позитивный момент, я думаю, будет. Я думаю, очень правильное решение – сделать, что ли, такое спортивное шоу.

Как изменится состав олимпийской сборной и что такое DNA. Первое ТВ-интервью Юрия Моисевича в новой должности

Ярослав Писаренко:
То есть для зрелищности?

Юрий Моисевич:
Конечно. Вы знаете, когда смотришь на все эти голы, очки, секунды, когда это все суммируется, и каждый понимает, что он как эстафету передает, и ему надо лучше выложиться на этапе.

Как изменится состав олимпийской сборной и что такое DNA. Первое ТВ-интервью Юрия Моисевича в новой должности

Юлия Вороненок:
Планируете ли вы что-то менять в команде? Будут ли какие-то изменения к Европейским играм?

Юрий Моисевич:
Команда – это такое сложное подразделение, есть институт старших тренеров. Естественно, изменения будут, потому что за это время – до меня, будем так говорить – там люди тоже определенным проявили себя образом. Будем смотреть, сверять часы. Единственное мое такое кредо – революции не будет, будет эволюция. Надо очень аккуратно, осторожно, скрупулезно смотреть.

Ярослав Писаренко:
То есть ваши тренерские решения будут все-таки заточены не на Европейские игры, а на Токио. Уже там мы увидим какие-то перемены, правильно я понимаю?

Как изменится состав олимпийской сборной и что такое DNA. Первое ТВ-интервью Юрия Моисевича в новой должности

Юрий Моисевич:
Понимаете, мои решения… до Олимпийских игр осталось совсем немного. И если что-то, например, сейчас не поменять нужное, то мы просто можем не успеть. Поэтому, естественно, надо сейчас уже думать с прицелом на Токио. Времени очень мало – с учетом того, что Европейские игры будут. Еще если планируется матч Америка-Европа. Понимаете, это такие мероприятия, которые тоже будут. Они впишутся в общий календарь, и это не просто: надо будет все детально разложить. Все будет очень динамично.

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Новости Беларуси. Атлетика – она теперь, оказывается, не только легкая, но и динамическая, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Соревнования в новом...
 
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