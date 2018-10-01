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Зарплату учителей увеличат в два раза до 2025 года
«Постепенно с учетом увеличения зарплаты педработникам каждый год, планируется, что к 2025 году заработная плата педагогических работников увеличится в два раза», – цитирует
По ее словам, за восемь месяцев 2018 года средняя заработная плата педагогических работников составила 714,2 рублей, что составляет 77% от средней зарплаты по стране.
В том числе средняя зарплата учителей 759,4 рублей – это 81,8% от
«В целях выполнения поручений Президента уже
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Заработная плата педагогических работников к 2025 году увеличится в два раза.
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