Зарплату учителей увеличат в два раза до 2025 года

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«Постепенно с учетом увеличения зарплаты педработникам каждый год, планируется, что к 2025 году заработная плата педагогических работников увеличится в два раза», – цитирует БЕЛТА представителя Минобразования.

По ее словам, за восемь месяцев 2018 года средняя заработная плата педагогических работников составила 714,2 рублей, что составляет 77% от средней зарплаты по стране.

В том числе средняя зарплата учителей 759,4 рублей – это 81,8% от средней зарплаты по стране.