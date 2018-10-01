﻿ Зарплату учителей увеличат в два раза до 2025 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарплату учителей увеличат в два раза до 2025 года

02.10.2018 17:35 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Зарплату учителей увеличат в два раза до 2025 года
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

«Постепенно с учетом увеличения зарплаты педработникам каждый год, планируется, что к 2025 году заработная плата педагогических работников увеличится в два раза», – цитирует БЕЛТА представителя Минобразования.

По ее словам, за восемь месяцев 2018 года средняя заработная плата педагогических работников составила 714,2 рублей, что составляет 77% от средней зарплаты по стране.

В том числе средняя зарплата учителей 759,4 рублей – это 81,8% от средней зарплаты по стране.

«В целях выполнения поручений Президента уже с 1 сентября этого года всем педагогическим работникам, в том числе и учителям, установлено повышение тарифных окладов в размере 20%. Это позволило увеличить среднюю заработную плату учителя в среднем на 42 рубля, или 8,9%. С 1 октября в связи с увеличением тарифной ставки первого разряда с 34 до 35,5 рублей заработная плата педработников и учителей увеличилась в среднем на 22,7 рубля, или на 4,4%», – отметила Наталья Криволапова.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заработная плата педагогических работников к 2025 году увеличится в два раза.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нобелевскую премию присудили за прорыв в лазерной физике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика