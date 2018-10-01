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Только вперед! Соболенко победила Мугурусу и вышла в 1/8 финала China Open
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко успешно стартовала на турнире в Пекине.
В матче второго круга Арина обыграла испанку Гарбинье Мугурусу — 7:5, 6:4.
В следующем раунде Соболенко сыграет с француженкой Каролин Гарсия.
Турнир проходит в Китае с 29 сентября по 7 октября 2018.
Призовой фонд – 8 285 274 доллара
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко успешно стартовала на турнире в Пекине.
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