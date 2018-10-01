Лукашенко показали форму белорусов на Евроиграх

Презентация прошла во Дворце Независимости. Образцы формы представили министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Андрей Асташевич, дизайнер Юлия Латушкина и генеральный директор предприятия "Соло-Пинск" Василий Горегляд.



"В чем тут белорусская изюминка?" - поинтересовался Лукашенко. Разработчики экипировки и костюмов рассказали о дизайнерских особенностях и нюансах производства. Как было доложено главе государства, при производстве формы учитывались пожелания самих спортсменов и требования организационного комитета игр.







Спортивная экипировка разработана и пошита пинским предприятием и состоит из 19 наименований. Всего "Соло-Пинск" планирует выпустить 500 комплектов. Коллекция получила название "Прастора". Ее символ увязан в единую стилистику логотипа II Европейских игр и олицетворяет белорусские бескрайние просторы.





Дизайнером формы волонтеров и участников акции "Пламя мира", а также парадно-гражданской одежды белорусских спортсменов и наряда наградной группы (белорусских красавиц, которые будут вручать медали победителям) стала Юлия Латушкина.





За идею разработки экипировки для волонтеров и участников акции "Пламя мира" взят стилизованный сюжет древа жизни, в котором нашли отражение белорусская вышиванка и символы видов спорта.





Факелоносцы, которые уже в марте отправятся в тур по городам и странам, будут идти в белых костюмах, символизируя мир и чистоту намерений.





Девушки из наградной группы украсят головы венками из цветов, поскольку соревнования будут проходить во время празднования Купалья.