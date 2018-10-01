Кучма заявил о завершении своей работы в трехсторонней контактной группе по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма 2 октября завершил свою миссию в качестве представителя страны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.





"После завершения сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег по трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в группе. Отдельную благодарность Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса", – отметила Олифер.





По ее словам, представитель ОБСЕ в трехсторонней группе Мартин Сайдик выразил Кучме признательность за вклад в минский процесс, "мудрость и преданность своей стране, Украине".









Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.





Переговоры об урегулировании конфликта ведутся, в частности, в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ). Украинскую делегацию на переговорах возглавлял Кучма.





28 сентября 2018 года он сообщил журналистам, что покинет минские переговоры, когда достигнет "критического возраста".