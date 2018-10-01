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Кучма заявил о завершении своей работы в трехсторонней контактной группе по Донбассу

02.10.2018 17:41 — Разное | Партизан  
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По окончании сегодняшнего заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе представитель Украины, бывший президент страны Леонид Кучма объявил о завершении своей миссии. Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер.

Второй президент Украины Леонид Кучма 2 октября завершил свою миссию в качестве представителя страны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер. 

"После завершения сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег по трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в группе. Отдельную благодарность Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса", – отметила Олифер. 

По ее словам, представитель ОБСЕ в трехсторонней группе Мартин Сайдик выразил Кучме признательность за вклад в минский процесс, "мудрость и преданность своей стране, Украине". 


Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. 

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся, в частности, в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ). Украинскую делегацию на переговорах возглавлял Кучма. 

28 сентября 2018 года он сообщил журналистам, что покинет минские переговоры, когда достигнет "критического возраста". 

 
Теги: Минск
 
 
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По окончании сегодняшнего заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе представитель Украины, бывший президент страны...
 
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