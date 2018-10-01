"Пожалеем малыша" Путин в обуви на каблуках рассмешил соцсети

Президента РФ и раньше неоднократно высмеивали в сети из-за махинаций со своим ростом. В этот раз пользователи обратили внимание на снимок с Путиным, на котором видна нестандартная обувь с каблуком.





Соответствующее фото у себя в Facebook обнародовал украинский журналист и блогер Иван Яковина.













Данный снимок был сделан во время визита президента РФ на вечер дружбы глав государств СНГ, который проходил в рамках одноименного саммита.





«Фотка – «бомба». Но самое в ней прикольное — это каблуки. Вглядитесь, у него почти женская обувь», — говорится в подписи к фотографии.





"А фон из дынь и люстры из винограда? Бе, я так понимаю этой фотке лет 15″, "Да нормальная обувь как для деда 65 лет. Даже почти 66 ему", "Зачем он это делает? Как будто в его случае рост что-то определяет", "На какие ухищрения только не идут эти низкорослые мужчинки…", "Пожалеем малыша", — пишут люди в комментариях под публикацией.







