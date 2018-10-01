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"Пожалеем малыша" Путин в обуви на каблуках рассмешил соцсети

02.10.2018 17:30 — Разное | Партизан  
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Социальные сети в очередной раз подняли на смех президента РФ Владимира Путина из-за его маленького роста.

Президента РФ и раньше неоднократно высмеивали в сети из-за махинаций со своим ростом. В этот раз пользователи обратили внимание на снимок с Путиным, на котором видна нестандартная обувь с каблуком.

Соответствующее фото у себя в Facebook обнародовал украинский журналист и блогер Иван Яковина.



Данный снимок был сделан во время визита президента РФ на вечер дружбы глав государств СНГ, который проходил в рамках одноименного саммита.

«Фотка – «бомба». Но самое в ней прикольное — это каблуки. Вглядитесь, у него почти женская обувь», — говорится в подписи к фотографии.

"А фон из дынь и люстры из винограда? Бе, я так понимаю этой фотке лет 15″, "Да нормальная обувь как для деда 65 лет. Даже почти 66 ему", "Зачем он это делает? Как будто в его случае рост что-то определяет", "На какие ухищрения только не идут эти низкорослые мужчинки…", "Пожалеем малыша", — пишут люди в комментариях под публикацией.



 
 
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Социальные сети в очередной раз подняли на смех президента РФ Владимира Путина из-за его маленького роста.
 
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