ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бесплатная электричка довезет фанатов БАТЭ в Минск в день матча с ПАОКом

02.10.2018 18:06 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Бесплатная электричка довезет фанатов БАТЭ в Минск в день матча с ПАОКом
Фото из открытых источников

4 октября 2018 года (четверг) футболисты борисовского БАТЭ проведут домашний поединок в рамках группового раунда Лиги Европы. Матч на «Борисов-Арене» стартует в 22.00.

Бесплатная электричка довезет фанатов БАТЭ в Минск в день матча с ПАОКом Какой календарь матчей БАТЭ в Лиге Европы?

Из-за того что время окончания матча будет позднее, руководство футбольного клуба организовало для болельщиков дополнительную бесплатную электричку из Борисова в Минск. Состав отправится в 0.08 со станции Борисов, сделает остановку неподалеку от стадиона на о.п. Печинский в 0.14, а затем на станциях Жодино-Южное, Заречное, Минск-Восточный. На конечную станцию «Минск-Пассажирский» электричка прибудет в 1.37.

Напомним, борисовский БАТЭ борется за попадание в плей-офф второго по значимости клубного турнира континента Лиги Европы. 20 сентября в первом матче группового раунда футболисты белорусского клуба в гостях были сильнее венгерского «Види» – 2:0. Наш нынешний соперник ПАОК минимально уступил английскому «Челси».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Только вперед! Соболенко победила Мугурусу и вышла в 1/8 финала China Open
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика