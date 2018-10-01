Бесплатная электричка довезет фанатов БАТЭ в Минск в день матча с ПАОКом

4 октября 2018 года (четверг) футболисты борисовского БАТЭ проведут домашний поединок в рамках группового раунда Лиги Европы. Матч на «Борисов-Арене» стартует в 22.00.

Из-за того что время окончания матча будет позднее, руководство футбольного клуба организовало для болельщиков дополнительную бесплатную электричку из Борисова в Минск. Состав отправится в 0.08 со станции Борисов, сделает остановку неподалеку от стадиона на о.п. Печинский в 0.14, а затем на станциях Жодино-Южное, Заречное, Минск-Восточный. На конечную станцию «Минск-Пассажирский» электричка прибудет в 1.37.

Напомним, борисовский БАТЭ борется за попадание в плей-офф второго по значимости клубного турнира континента Лиги Европы. 20 сентября в первом матче группового раунда футболисты белорусского клуба в гостях были сильнее венгерского «Види» – 2:0. Наш нынешний соперник ПАОК минимально уступил английскому «Челси».