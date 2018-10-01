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Жительница Лиды нашла боровик весом 1,5 кг

02.10.2018 17:48 — Разное | UDF  
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Лидчанка Тереса Тарасевич со своей семьей за грибами часто отправляется в одно и то же место – в лес между Зблянами и Песковцами, пишет Лидская газета. Практически всегда тихая охота завершается удачно, однако на прошлой неделе она превзошла все ожидания лидчанки.

Огромный боровик женщина заметила издалека, однако находке поверила не сразу.

"Просто не думала, что грибы бывают таких больших размеров, – признается Тереса Тарасевич. – Подошла ближе и замерла от удивления. Боровик был целехонький, когда дома разрезали его, ни одной дырочки не увидели".


Гриб весом 1,45 кг после небольшой фотосессии порезали и поместили в сушилку. Он один занял все пять сушильных отсеков.

 
 
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Тихая охота превзошла все ожидания.
 
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