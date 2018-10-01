Жительница Лиды нашла боровик весом 1,5 кг





Лидская газета

"Просто не думала, что грибы бывают таких больших размеров, – признается Тереса Тарасевич. – Подошла ближе и замерла от удивления. Боровик был целехонький, когда дома разрезали его, ни одной дырочки не увидели".

Огромный боровик женщина заметила издалека, однако находке поверила не сразу.Гриб весом 1,45 кг после небольшой фотосессии порезали и поместили в сушилку. Он один занял все пять сушильных отсеков.