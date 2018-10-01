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Жительница Лиды нашла боровик весом 1,5 кг
Огромный боровик женщина заметила издалека, однако находке поверила не сразу.
"Просто не думала, что грибы бывают таких больших размеров, – признается Тереса Тарасевич. – Подошла ближе и замерла от удивления. Боровик был целехонький, когда дома разрезали его, ни одной дырочки не увидели".
Гриб весом 1,45 кг после небольшой фотосессии порезали и поместили в сушилку. Он один занял все пять сушильных отсеков.
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