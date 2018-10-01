Соболенко вышла в 3-й круг открытого чемпионата Китая



Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

Sensational tennis from both these players! @SabalenkaA takes the first set against Muguruza, 7-5! #ChinaOpen pic.twitter.com/hf9OsNtZlf — WTA (@WTA) October 2, 2018

Fantastic match! @SabalenkaA takes it in a hard-fought battle against Muguruza, 7-5, 6-4 - but both ladies were top drawer today! #ChinaOpen pic.twitter.com/Zq1P0dELks — WTA (@WTA) October 2, 2018

Арина Соболенко (№ 16 рейтинга WTA) стартовала сразу со 2-го круга, где взяла верх над 15-й ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой — 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 46 минут.Упорный первый сет продолжался более часа. Белоруска минимально лидировала большую часть партии, но затем у нее разладились дела на подаче, и Мугуруса не только сравняла счет (5:5), но и имела брейк-пойнт в 11-м гейме. И здесь Соболенко вспомнила про свое грозное оружие — мощную подачу. Два эйса кряду и агрессивные действия в следующем розыгрыше ошеломили испанку, а Арина вернула утраченное лидерство (6:5). В следующем гейме Соболенко здорово сыграла на приеме и завершила сет в свою пользу — 7:5!В начале второго сета Соболенко позволила сопернице взять два из трех стартовых геймов и отпустила Мугурусу вперед (1:2). Но ненадолго. Следующие три гейма остались уже за белоруской, которая добилась весьма комфортного преимущества (4:2). Но с ходу дожать испанку не вышло. Мугуруса опять отыгралась (4:4) и заставила Арину включать полные обороты. Соболенко сначала взяла гейм на своей подаче, а затем и на чужой (6:4), оформив пропуск в 3-й круг China Open.Соперницей Арины Соболенко в 1/8 финала станет француженка Каролин Гарсия (№ 8 WTA).