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Соболенко вышла в 3-й круг открытого чемпионата Китая
Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA
Арина Соболенко (№ 16 рейтинга WTA) стартовала сразу со 2-го круга, где взяла верх над 15-й ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой — 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 46 минут.
Упорный первый сет продолжался более часа. Белоруска минимально лидировала большую часть партии, но затем у нее разладились дела на подаче, и Мугуруса не только сравняла счет (5:5), но и имела брейк-пойнт в 11-м гейме. И здесь Соболенко вспомнила про свое грозное оружие — мощную подачу. Два эйса кряду и агрессивные действия в следующем розыгрыше ошеломили испанку, а Арина вернула утраченное лидерство (6:5). В следующем гейме Соболенко здорово сыграла на приеме и завершила сет в свою пользу — 7:5!
В начале второго сета Соболенко позволила сопернице взять два из трех стартовых геймов и отпустила Мугурусу вперед (1:2). Но ненадолго. Следующие три гейма остались уже за белоруской, которая добилась весьма комфортного преимущества (4:2). Но с ходу дожать испанку не вышло. Мугуруса опять отыгралась (4:4) и заставила Арину включать полные обороты. Соболенко сначала взяла гейм на своей подаче, а затем и на чужой (6:4), оформив пропуск в 3-й круг China Open.
Соперницей Арины Соболенко в 1/8 финала станет француженка Каролин Гарсия (№ 8 WTA).
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в 3-й круг одиночного разряда открытого чемпионата Китая с призовым фондом 8 285 274 долларов.
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