ЕБРР в 2019 году вложит в проекты в странах Восточного партнерства 1,5-2 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в 2019 году инвестировать в проекты в 6 странах бывшего СССР, входящих в программу "Восточное партнерство", 1,5-2 млрд евро, что соответствует среднему объему инвестиций банка в эти государства в последние годы, сообщил "Интерфаксу" управляющий директор по финансовым институтам ЕБРР Франсис Малиж.

Речь идет об Украине, Беларуси, Молдове, Армении, Грузии и Азербайджане.

"В этот регион мы инвестируем 1,5-2 млрд евро в год. Сумма эта разнится от страны к стране и от года к году. Иногда мы инвестируем больше в Белоруссию, меньше в Украину, больше в Азербайджан меньше в Грузию. Это все зависит от проекта. Надеюсь, что такого рода масштаб сохранится и в будущем", - сказал Ф.Малиж.

Он добавил, что у ЕБРР нет жестко оговоренного плана инвестиций в каждую из этих стран. "Процесс идет снизу вверх. Мы пытаемся найти проекты, которые достойны финансирования. Мы сначала находим сделку, которая была бы интересной, привлекательной. Если сделка привлекательная, то мы ее финансируем", - пояснил представитель ЕБРР.

Говоря о наблюдающейся в последнее время девальвации национальных валют в странах СНГ, Ф.Малиж отметил, что влияние девальвации на банковский сектор проявлялось по-разному.

"В Грузии, например, девальвация была относительно поглощена банковским сектором. На Украине этот процесс скорее более длительный, серьезный. Там более половины банков так или иначе затронуты", - отметил Ф.Малиж.

В Азербайджане, по его словам, некоторые банки столкнулись с огромными проблемами и были вынуждены уйти с рынка. "Другие провели успешную реструктуризацию и работают. Соответственно все это от страны к стране сильно отличается. В Молдове девальвация была, но не она стала основной причиной кризиса. Основная причина - ненадлежащее управление банками", - резюмировал представитель ЕБРР.

"Восточное партнерство" - проект Евросоюза по развитию интернациональных связей с шестью странами бывшего СССР - Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Беларусью.