Совмин до 18 октября внесет в парламент проект программы деятельности правительства на период до 2020 года

Проект программы деятельности правительства Беларуси на период до 2020 года будет внесена в парламент не позднее 18 октября, сообщили в пресс-службе Совмина.

"По итогам заседания (президиума Совмина во вторник – ИФ) премьер-министр Сергей Румас поручил доработать проект программы деятельности правительства Республики Беларусь на период до 2020 года с учетом состоявшегося обсуждения и внести документ в парламент не позднее 18 октября", - говорится в сообщении на сайте Совмина.

По информации пресс-службы, в основном документ готов к обсуждению. "Принципиальным вопросом является его соответствие целям, задачам и приоритетам программы социально-экономического развития на пятилетку", - добавили там.

"Основной упор работы правительства в обозначенный период, как и поручалось главой государства, должен быть сделан на повышение благосостояния населения. Ключевым вопросом в решении этой задачи является повышение эффективности и конкурентоспособности государственного сектора экономики", - приводятся в сообщении слова С.Румаса.

Он подчеркнул, что для этого необходимо выстроить реально действующую систему управления хозяйственными обществами, создать в этих обществах полноценные наблюдательные советы, независимые от исполнительной дирекции.

С.Румас отметил, что важнейшими элементами повышения конкурентоспособности национальной экономики являются цифровая трансформация, развитие малого и среднего бизнеса, а также развитие сферы услуг. По его словам, все эти вопросы нашли отражение в предлагаемой программе деятельности правительства.