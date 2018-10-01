Кучма покидает пост представителя Киева в контактной группе по Донбассу

Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что Леонид Кучма выходит из состава этой группы, где он являлся представителем Украины.

"Мы уважаем решение Леонида Даниловича Кучмы завершить работу в Контактной группе в связи с достижением 80-летнего возраста", - сказал журналистам во вторник Б.Грызлов.

Он отметил, что знает Л.Кучму долгое время "как заслуженного, опытного политического деятеля, настроенного на диалог".

"Надеюсь, что ценности диалога, в конечном счете, возобладают в украинской политике и помогут разрешить существующий конфликт на Донбассе", - добавил полпред.