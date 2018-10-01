Что такое гигиена мозга? Пять простых правил для поддержания интеллекта в форме

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Стоит попробовать эти пять простых ритуалов, которые, по словам когнитивных ученых, помогут вашему мозгу вырабатывать новые клетки, сформировать новые нейронные пути, улучшить познание и сохранить позитивный и острый взгляд на мир.

Благодаря достижениям медицины люди стали жить дольше. Поэтому мы вынуждены прикладывать больше усилий, чтобы с возрастом наш мозг оставался в форме. Хотя ожидаемое увеличение продолжительности жизни не обязательно приведет к более высокой заболеваемости когнитивными расстройствами, только болезнь Альцгеймера по прогнозам затронет более 7 млн пожилых людей в Америке к 2025 году.

К счастью для нас, передовые технологии позволили исследователям понять, как работает мозг, на что он реагирует, и даже как его переучивать. Например, мы знаем, что для мозга полезны продукты с высоким содержанием антиоксидантов, включая чернику, капусту и орехи. Мы знаем, что средиземноморская диета, которая в значительной степени основана на растительной пище и богата цельным зерном, рыбой, фруктами и красным вином, может улучшать функции мозга. И мы знаем, что улыбка может заставить мозг искать положительные возможности вместо отрицательных.

Сколько бы вам ни было, 25 или 65, стоит попробовать эти пять простых ритуалов, которые, по словам когнитивных ученых, помогут вашему мозгу вырабатывать новые клетки, сформировать новые нейронные пути, улучшить познание и сохранить позитивный и острый взгляд на мир.

1. Поздравляйте себя с небольшими победами

Частота успеха имеет большее значение, чем его масштаб, поэтому не ждите больших побед, чтобы поздравить себя, говорит директор Стэнфордской лаборатории мотивационных технологий Би Джей Фогг. Вместо этого придумывайте ежедневные торжества для себя; ваш мозг не видит разницы между реальным прогрессом и кажущимся.

Говорят, что прогресс и неудачи сильно влияют на наши эмоции. Таким образом, чем раньше вы почувствуете себя успешными сегодня, тем лучше — чувства волнения помогают запустить поведение, которое поможет добиться успеха. Например, продуктивные утренние ритуалы можно использовать, чтобы мотивировать себя до конца дня. Мы чувствуем себя счастливее и воодушевленнее по мере того, как растут уровни энергии, а когда уровни энергии падают, мы ощущаем беспокойство или даже депрессию.

2. Поддерживайте физическую активность

По словам невролога Этьена ван дер Уолта, физическая активность — это один из лучших способов улучшить здоровье мозга. Как он говорил Quartz в начале этого года, «конкретные формы физических упражнений оказались очень полезными для… роста мозга».

Проще говоря, когда мы тренируемся, наш сердечный ритм увеличивается, кислород закачивается в мозг гораздо быстрее, и быстрее развиваются новые клетки мозга. Чем больше клеток мозга мы вырабатываем, тем легче им взаимодействовать друг с другом, развивая новые нейронные пути. В конечном счете, наш мозг становится более эффективным и пластичным, что означает лучшую умственную производительность.

Исследование, проведенное в 2014 году в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн, показало, что у детей, которые регулярно тренировались, отмечалось более высокое «ингибирование внимания», определяемое как «способность блокировать неактуальную информацию и концентрироваться на текущей задаче». В статье также отмечалось, что участники исследования продемонстрировали «улучшение способности переключаться между когнитивными задачами».

Вам даже не придется слишком потеть, чтобы поддерживать мозг в хорошей форме. Исследование, проведенное департаментом физических упражнений в Университете Джорджии в 2003 году, показало: 20-минутной тренировки достаточно, чтобы изменить процесс обработки информации и функции памяти мозга.

Если вы решили поддерживать активность, просто больше двигайтесь.

3. Тренируйте мозг

Если не использовать мозг, то он, как и другие органы вашего тела, в конечном итоге он может утратить работоспособность. Это означает, что очень важно использовать свой мозг и поддерживать его активность.

Старший преподаватель Массачусетского технологического института Тара Сварт отмечает, что особенно важно задействовать области вашего мозга, которые вы используете не слишком часто. Хорошие упражнения — это, например, изучение нового языка, обучение игре на новом инструменте или даже обучение жонглированию.

Чтобы улучшить свое познавательное мастерство, писатель Джеймс Алтучер пытается каждый день придумывать новые идеи. Вот что он пишет о своей ежедневной системе:

Возьмите маленький блокнот, как у официанта. Пойдите в местное кафе. Можете почитать вдохновляющую книгу 10-20 минут. Затем начните записывать идеи. Ключевое — записать 10 идей… Блокнот официанта слишком мал, чтобы написать целый роман или даже абзац. Он сделан специально для составления списка. И список идей — это все, что вам нужно.

По словам Алтучера, в середине упражнения его мозг начнет «страдать». И неважно, реализует ли он свои идеи или выбрасывает их. Важно изменить свою рутину.

Гарвардский психолог Шелли Карсон, автор книги «Ваш творческий мозг» («Your Creative Brain») также считает, что перевернуть все с ног на голову и даже позволить себе отвлечься может быть важным инструментом познания.

4. Сидите прямо

Матери всего мира действительно что-то знают, раз так настойчиво просят детей сидеть прямо. Вертикальное положение не только повышает уровень энергии и улучшает общее настроение, но и повышает уверенность, как выяснилось в исследованиях 2013 года, проведенных профессором Гарварда Эми Кадди и ее коллегой Маартеном Босом.

Исследователи обнаружили, что люди, которые сидят согнувшись, как это обычно бывает при использовании небольших беспроводных устройств, таких как смартфоны и планшеты, вряд ли смогут постоять за себя. Участники с неправильной осанкой также самыми последними спросили, могут ли они уйти, когда эксперимент закончился. С другой стороны, участники, которым случайным образом выдали крупные устройства, такие как ноутбуки и настольные компьютеры, чаще сидели прямо и уверенно интересовались, можно ли уйти.

С чисто когнитивной точки зрения бессильное, согнутое положение тела может сделать ваш мозг более предрасположенным к ощущению безнадежности, а также депрессивным воспоминаниям и мыслям. Этот феномен укоренен в нашей биологии и восходит к тому, как язык тела «тесно связан с доминированием в животном мире», пишет Кадди в своей новой книге «Присутствие» («Presence»).

Что лучше всего поможет почувствовать себя сильным как физически, так и ментально? Эрик Пепер, профессор, изучающий психофизиологию в Университете Сан-Франциско, советует каждый час проверять свое положение, чтобы убедиться, что вы не сгорбились над iPhone или iPad. Он также советует подносить небольшие девайсы ближе к лицу во время использования, а не заставлять себя смотреть на них сверху вниз, согнувшись.

5. Убирайте телефон подальше от головы на ночь

Бытует много мифов и полуправды о том, как смартфон может — и может ли — влиять на мозг. Несмотря на то, что еще предстоит провести много исследований на тему беспроводных устройств, похоже, существует связь между синим светом, испускаемым электронными экранами, в том числе смартфонами, и сном. Нарушение или изменение фаз сна плохо по многим причинам. Например, отсутствие достаточного глубокого сна может помешать очищению мозга от вредного бета-амилоида.

По словам Сварт, старшего преподавателя Массачусетского технологического института, которая специализируется на сне и мозге, система естественной очистки мозга требует от шести до восьми часов сна. Без этого мозг в конечном итоге сталкивается с крупными накоплениями бета-амилоидов — нейротоксинов, обнаруженных в кластерах мозга людей с неврологическими расстройствами, такими как слабоумие и болезнь Альцгеймера.

Хотя ученые всегда знали, что мозг очищается от отходов, как и тело, сложность этой системы очищения была исследована только в 2013 году Майкеном Недергаардом из Центра трансляционной нейромедицины Рочестерского университета. Это исследование обнаружило «скрытые пещеры», которые открываются в мозге, когда мы находимся в фазе глубокого сна. Эта система жидкой очистки, получившая название «глифматическая система», позволяет обильным количествам нейротоксинов проникать через позвоночный столб.

Так насколько далеко нужно хранить умные устройства? Мы не совсем уверены, но Сварт говорит, что достаточно не класть их рядом с головой. В конечном счете, поддержание здоровья мозга требует силы воли и сопротивляемости, как и в случае с любой другой частью тела. Но, как показывает исследование, сохранить разум созвучным с телом, безусловно, возможно — с небольшими усилиями.

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