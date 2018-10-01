В Солнечной системе нашли новую карликовую планету

Американские астрономы обнаружили карликовую планету 2015 TG387 (Гоблин). Научную работу об этом направили в журнал The Astronomical Journal, кратко об открытии сообщает сайт Института Карнеги.



Изображение: carnegiescience.edu

Планету впервые заметили в 2015 году, ученым понадобилось несколько лет дополнительных наблюдений, чтобы убедиться в ее существовании. Космический объект назвали Гоблин, так как его обнаружили в канун Хэллоуина. Диаметр Гоблина составляет около 300 километров.

Гоблин — самая далекая от Солнца планета, известная на данный момент. Она находится в среднем на расстоянии 80 астрономических единиц от звезды, это 11,9 миллиарда километров. От Солнца до Гоблина в 2,5 раза дальше, чем до Плутона и в 80 раз дальше, чем до Земли.

Орбита новой планеты — очень вытянутый эллипс. В наиболее удаленной точке Солнце и Гоблин разделяют 2300 астрономических единиц, а в наименее удаленной — около 65 астрономических единиц. Полный оборот вокруг Солнца Гоблин делает примерно за 40 тысяч земных лет.



Изображение: carnegiescience.edu



Изображение: carnegiescience.edu

Новую планету обнаружили во время поисков так называемой «Планеты Х», которая влияет на орбиты объектов в Солнечной системе. Гоблин не является этой планетой, однако не опровергает ее существование.

«Что делает этот результат действительно интересным, так это то, что „Планета Х“, похоже, влияет на 2015 TG387 так же, как и на все другие чрезвычайно отдаленные объекты Солнечной системы, — отметил один из авторов открытия Чедвик Трухильо. — Наши результаты компьютерного моделирования не доказывают, что в Солнечной системе есть еще одна огромная планета. Однако они являются еще одним свидетельством того, что она может существовать».