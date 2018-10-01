ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солнечной системе нашли новую карликовую планету

02.10.2018 18:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американские астрономы обнаружили карликовую планету 2015 TG387 (Гоблин). Научную работу об этом направили в журнал The Astronomical Journal, кратко об открытии сообщает сайт Института Карнеги.


Изображение: carnegiescience.edu

Планету впервые заметили в 2015 году, ученым понадобилось несколько лет дополнительных наблюдений, чтобы убедиться в ее существовании. Космический объект назвали Гоблин, так как его обнаружили в канун Хэллоуина. Диаметр Гоблина составляет около 300 километров.

Гоблин — самая далекая от Солнца планета, известная на данный момент. Она находится в среднем на расстоянии 80 астрономических единиц от звезды, это 11,9 миллиарда километров. От Солнца до Гоблина в 2,5 раза дальше, чем до Плутона и в 80 раз дальше, чем до Земли.

Орбита новой планеты — очень вытянутый эллипс. В наиболее удаленной точке Солнце и Гоблин разделяют 2300 астрономических единиц, а в наименее удаленной — около 65 астрономических единиц. Полный оборот вокруг Солнца Гоблин делает примерно за 40 тысяч земных лет.


Изображение: carnegiescience.edu

Изображение: carnegiescience.edu

Новую планету обнаружили во время поисков так называемой «Планеты Х», которая влияет на орбиты объектов в Солнечной системе. Гоблин не является этой планетой, однако не опровергает ее существование.

«Что делает этот результат действительно интересным, так это то, что „Планета Х“, похоже, влияет на 2015 TG387 так же, как и на все другие чрезвычайно отдаленные объекты Солнечной системы, — отметил один из авторов открытия Чедвик Трухильо. — Наши результаты компьютерного моделирования не доказывают, что в Солнечной системе есть еще одна огромная планета. Однако они являются еще одним свидетельством того, что она может существовать».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полный оборот вокруг Солнца Гоблин делает примерно за 40 тысяч земных лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кузя из сериала "Универ" запустил собственный мини-сериал на YouTube
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика