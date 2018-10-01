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Кузя из сериала "Универ" запустил собственный мини-сериал на YouTube

02.10.2018 18:18 — Разное | Tut.by  
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Известный по роли Кузи в ситкоме «Универ» 40-летний актер Виталий Гогунский запустил свой мини-сериал на YouTube. Актер вернулся к привычному образу качка-студента в сериале «Кузя — непоследний сезон». У первой серии более миллиона просмотров, 50 тысяч лайков и более 7 тысяч дислайков.

Картина снимается как мини-сериал для Instagram (каждая серия длится около одной минуты). Затем из 10 инста-серий получается одна серия для YouTube. На платформу уже загружена и вторая серия.

Напомним, Виталий Гогунский снимался в «Универе» с момента премьеры в 2011 году. Но в 2013-м решил покинуть проект. В 71-й серии «Новой общаги» его герой Кузя уезжает в родную деревню Агаповку и с тех пор редко появляется в сериале. Гогунский объяснил свой уход тем, что ему надоел образ «тупого качка», который пристал к нему и мешает сниматься в более серьезных картинах.

После небольшого перерыва и работы над несколькими проектами (комедийных фильмов «Бармен», «Держи удар, детка») Виталий вернулся к привычному образу Кузи. «Мне 40 лет. Поклонники Кузи, не волнуйтесь. Кузе 26, в октябре будет 27», — написал в день своего рождения актер в соцсети.

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29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном», который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.


 
 
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У первой серии более миллиона просмотров, 50 тысяч лайков и более 7 тысяч дислайков. Сериал Виталия Гогунского называется "Кузя - непоследний сезон".
 
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