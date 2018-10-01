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C 12 декабря прямой поезд свяжет Минск и российскую Казань

02.10.2018 18:24 — Разное | Аргументы и факты  
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C 12 декабря прямой поезд свяжет Минск и российскую Казань
Василий Первунин / АиФ

Как сообщили представители пресс-центра БЖД, новый поезд № 328/327 сообщением «Минск-Казань» начнет курсировать с 12 декабря. Состав будет ходить круглогодично один раз в неделю.

Из Минска поезд будет выезжать по средам в 21.55 и прибывать в Казань в пятницу в 17.53. Из российского города состав будет отправляться по субботам в 7.43 и приезжать в белорусскую столицу в понедельник в 5.13. Часовой пояс в Минске и Казани идентичный.

Примечательно, что поезд свяжет Минск с такими крупными российскими городами, как Смоленск, Тула, Ряжск, Пенза, Сызрань и Ульяновск. Кроме того, предусмотрены беспересадочные вагоны в Казань из Гомеля и Бреста. Билеты на поезд начнут продаваться за 45 суток до отправления.

Отметим, что в конце апреля 2018 года Минск и Казань также связал авиарейс. Самолеты в столицу Татарстана и обратно летают четыре раза в неделю. Время полета составляет чуть более двух часов.

C 12 декабря прямой поезд свяжет Минск и российскую Казань
Авиакомпания «Белавиа» начинает выполнять рейсы в Казань и Ростов-на-Дону
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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Белорусская железная дорога запускает новый состав.
 
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