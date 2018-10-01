В Минобразования рассказали, как будут расти зарплаты педагогов

«Постепенно с учетом увеличения зарплаты педработникам каждый год, планируется, что к 2025 году заработная плата педагогических работников увеличится в два раза», - слова начальника отдела оплаты труда и нормирования штатной численности главного управления экономики образования Министерства образования Натальи КРИВОЛАПОВОЙ приводит БЕЛТА .

За 8 месяцев 2018 года средняя зарплата педработников по стране составила 714,2 рубля, в том числе – учителей – 759,4 руб.

С 1 сентября было установлено повышение тарифных окладов в размере 20%. В результате средняя зарплата учителя выросла в среднем на 42 руб. С 1 октября в связи с увеличением тарифной ставки первого разряда зарплата педработников и учителей выросла в среднем на 22,7 руб.

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