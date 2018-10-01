Крупный бизнесмен заимеет 2500 киосков по продаже сигарет по всей Беларуси

В ближайшие два года в Беларуси появится 2500 торговых точек по продаже сигарет. Из них 500 будут в Минске. А реализует этот проект компания «Энерго-Оил» бизнесмена Алексея Олексина, пишет TUT.by с ссылкой на информированные источники.

По словам собеседника, местные исполкомы должны без аукциона предоставить в аренду инвестору участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это будут киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки, в которых от 80% товара – табачные изделия.

Также он сообщил, что до конца 2018 года «Энерго-Оилу» должна принадлежать почти тысяча участков по всей Беларуси, в том числе 190 в Минске. А до конца следующего года их станет уже 2500. Таким образом, на улицах Минска, кроме киосков «Белсоюзпечати» и «Минсктранса», будут стоять и «табачные» точки. Вот так выглядят объекты «Энерго-Оила» в Гродно.

Некоторые киоски будут не созданы с нуля, а взяты в аренду у компании «Табак» Гродненской табачной фабрики «Неман». О передаче объектов порталу Newgrodno.by рассказывал директор УП «Табак» Александр Мельничек. В октябрь 2017 года компании принадлежало 585 торгово-модульных точек, а прошлой осенью «Неман» объявил тендер на покупку еще 80 киосков на сумму 1,1 миллиона рублей.

Чем еще делает «Энерго-Оил»

Год назад была информация , что «Энерго-Оил» инвестирует в проект 122 миллиона рублей и увеличит мощности Гродненской табачной фабрики. Также «Энерго-Оил» развивает табачное производство в Шабанах – для этого президент своим указом изменил границы Минска. Объем инвестиций возможно составит около ста миллионов рублей. Будет создано около 200 рабочих мест.

Недавно «Энерго-Оил» стало вторым импортером сигарет (L&M, Parliament, Marlboro) в Беларусь. Ранее только «Беларусьторг» Управления делами президента Беларуси имел на это право.

Для чего это все нужно

Вице-премьер Михаил Русый говорил, что в последнее время за рубежом значительно возрос спрос на продукцию беларуской табачной отрасли. Производство работает 24/7, но нужно оголить внутренний рынок, чтобы поставлять наши сигареты на экспорт. «Есть большие ниши, даже в Европейском союзе. Они нам выгодны. Почему мы не хотим их заполнять? Речь идет об одном из значительных источников пополнения бюджета. Поэтому если есть спрос, надо продавать табачные изделия. Не продадим мы, продадут другие. Рынки будут заняты», – говорил Александр Лукашенко.

Кто такой Алексей Олексин

Олексин – бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест». Эта компания входила в состав Управления делами президента Беларуси. Бизнесмен был также партнером Юрия Чижа до 2012 года. Сейчас интересы предпринимателя сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте и логистике («Бремино-Групп»), а также ресторанном бизнесе («Старое русло»).