В Аргентине вернули в море выброшенного на берег гигантского кита - зрелищное видео

Двое суток потребовалось аргентинским спасателям, чтобы вернуть в море горбатого кита. Гиганта выбросило на берег. Его вовремя обнаружили отдыхающие. Вернуться в море десятиметровому киту помогали тридцать человек.





Сначала они обвязали животное тросом и подняли с помощью экскаватора. Чтобы оттащить гиганта на глубину, пришлось задействовать катер. Все попытки оказались не напрасными. После многочасовой операции по спасению, кит вернулся в естественную среду.



