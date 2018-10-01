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В Аргентине вернули в море выброшенного на берег гигантского кита - зрелищное видео
В возвращении млекопитающего в естественную среду обитания были задействованы 30 спасателей, экскаватор и катер.
Двое суток потребовалось аргентинским спасателям, чтобы вернуть в море горбатого кита. Гиганта выбросило на берег. Его вовремя обнаружили отдыхающие. Вернуться в море десятиметровому киту помогали тридцать человек.
Сначала они обвязали животное тросом и подняли с помощью экскаватора. Чтобы оттащить гиганта на глубину, пришлось задействовать катер. Все попытки оказались не напрасными. После многочасовой операции по спасению, кит вернулся в естественную среду.
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В возвращении млекопитающего в естественную среду обитания были задействованы 30 спасателей, экскаватор и катер.
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