Белсат Экспозиция в Зале славы охватила всю историю существования университета. От становления учебного заведения в 1913 году в качестве Могилевского учительского института и до сегодняшних дней под названием МГУ имени А. Кулешова, передает





«Историю создают люди. Сегодня мы можем гордиться своей принадлежностью к учебному заведению, которое дало нам первого президента страны», – подчеркнул заместитель председателя облисполкома Андрей Кунцевич.





Александру Лукашенко действительно отведено центральное место в экспозиции – есть кадры еще молодого Лукашенко во время студенческой жизни, а также кадры Лукашенко-государственного деятеля, когда он посещал университет уже в качестве руководителя страны.





Как известно, Александр Лукашенко окончил исторический факультет Могилевского педагогического университета (название учреждения в то время) в 1975 году по специальности «учитель истории и обществоведения».





На стендах, посвященных Лукашенко, помимо фотографий помещены зачетная книжка, характеристика, конституция РБ 1994 года, его листовки.





Кроме Лукашенко на доску почета попал и ряд спортсменов – выпускников МГУ им. А. Кулешова. В качестве выдающихся выпускников также упоминают некоторых деятелей образования и культуры, как, например Константина Бондаренко – бывшего ректора МГУ.





Зал славы – это не только музейная экспозиция, но и полноценная аудитория для занятий. Ректор университета Денис Дук пообещал, что каждая группа студентов получит возможность хоть раз провести здесь занятия. Из оборудования в зале были замечены два планшета и один мультимедийный экран.





Открытие Зала славы в МГУ имени А. Кулешова состоялось в рамках празднования 105-летия университета, а также перед V Форумом регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве 10-12 октября. Согласно программе Форума, альма-матер Лукашенко также станет местом встреч белорусских и российских делегаций.









А отсчет независимости нашей страны начинался не с 1991 года, а почему-то с 1994-ого, когда в Беларуси прошли первые президентские выборы, на которых в первый и последний раз в отечественной истории, поскольку все последующие выборы были сфальсифицированы, победу одержал Лукашенко.