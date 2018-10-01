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В Беларуси появился еще один музей Лукашенко

02.10.2018 18:45 — Разное | Партизан  
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В Могилевском государственном университете имени Аркадия Кулешова открыли восстановленный Зал славы. Центральное место в экспозиции занимает личность самого известного выпускника университета – Александра Лукашенко.
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зал Славы Могилевского университета

Экспозиция в Зале славы охватила всю историю существования университета. От становления учебного заведения в 1913 году в качестве Могилевского учительского института и до сегодняшних дней под названием МГУ имени А. Кулешова, передает Белсат 

«Историю создают люди. Сегодня мы можем гордиться своей принадлежностью к учебному заведению, которое дало нам первого президента страны», – подчеркнул заместитель председателя облисполкома Андрей Кунцевич.

Александру Лукашенко действительно отведено центральное место в экспозиции – есть кадры еще молодого Лукашенко во время студенческой жизни, а также кадры Лукашенко-государственного деятеля, когда он посещал университет уже в качестве руководителя страны. 

Как известно, Александр Лукашенко окончил исторический факультет Могилевского педагогического университета (название учреждения в то время) в 1975 году по специальности «учитель истории и обществоведения».

На стендах, посвященных Лукашенко, помимо фотографий помещены зачетная книжка, характеристика, конституция РБ 1994 года, его листовки.

Кроме Лукашенко на доску почета попал и ряд спортсменов – выпускников МГУ им. А. Кулешова. В качестве выдающихся выпускников также упоминают некоторых деятелей образования и культуры, как, например Константина Бондаренко – бывшего ректора МГУ.

Зал славы – это не только музейная экспозиция, но и полноценная аудитория для занятий. Ректор университета Денис Дук пообещал, что каждая группа студентов получит возможность хоть раз провести здесь занятия. Из оборудования в зале были замечены два планшета и один мультимедийный экран.

Открытие Зала славы в МГУ имени А. Кулешова состоялось в рамках празднования 105-летия университета, а также перед V Форумом регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве 10-12 октября. Согласно программе Форума, альма-матер Лукашенко также станет местом встреч белорусских и российских делегаций.

Напомним, в 2012 году в Минске открылся так называемый музей белорусской государственности. Как выяснилось тогда, основная часть экспозиции также была посвящена "первому президенту Беларуси".

А отсчет независимости нашей страны начинался не с 1991 года, а почему-то с 1994-ого, когда в Беларуси прошли первые президентские выборы, на которых в первый и последний раз в отечественной истории, поскольку все последующие выборы были сфальсифицированы, победу одержал Лукашенко.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Могилевском государственном университете имени Аркадия Кулешова открыли восстановленный Зал славы. Центральное место в экспозиции занимает личность самого...
 
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