Курейчик: Вечернее шоу должно начинаться с шутки о Лукашенко

"Посмотрел “Макаенка 9", в народе известный как “Вечерний Перлин”. Не то, чтобы прямо собирался и хотел, но просто люблю этот формат. Это хороший формат, придуманный и разработанный американцами, который успешно идет на экранах телевизоров всего мира уже полвека фактически ежедневно (включая такие антиамериканские страны как Россия или Венесуэла).





Классиками формата была троица великих американских комиков Карсон, Леттерман, Лено. Все уже на пенсии. Следующая волна: Киммель, Конан Обрайн, Крэйг Фергюсон, Джон Стюарт, Бил Майер. И новое поколение, которое на главных экранах сейчас: Стивен Колбер (самый талантливый), Сет Майерс, Тревор Ной, Джеймс Корден и главное и я бы сказал, модельное вечернее шоу канала NBC “Tonight Show" Джимми Фэлона (с него полностью “списан” Вечерний Ургант).





Я видел их все, множество эпизодов каждого из них. Могу сказать, что в Беларуси вряд ли есть человек, который видел их больше и разбирается в вечерних шоу лучше.





Большинство у нас не смотрит хорошее телевидение и не знает, как оно вообще выглядит. И надо отдать должное, “Белтелерадиокомпания” никогда не давала таких шансов. Но профессионалы все это знают.





Тем более непонятно, почему была выпущена ТАКАЯ лажа. Ведь все уже пройдено до нас и в Америке, и в России, надо просто сделать также. Не сделали.





Итак, почему у "Макаенка 9” не получилось. Позволю себе напомнить “БТ” простые очевидные правила формата таких программ (имею право на менторский тон, хотя бы потому что уже 7 лет нахожусь на их “свободном, гы-гы-гы, тв” в “черном списке”, и никогда там не бываю, и мы существуем абсолютно параллельно и ничего друг другу не должны).





1. Название. Вечернее шоу всегда ассоциируется с «хостом» - человеком, принимающим шоу. Его имя — всегда основной брэнд. Вторая часть названия — всегда временной слот: вечер, день, ночь. Всегда. Это приучает зрителя каждый день включать телевизор в одно и то же время, чтобы посмотреть на конкретного «хоста» (даже адский пропагандон Владимир Соловьев это понял). "Макаенка 9" - это ни о чем.





2. Резонер. У всех ведущих вечерних шоу всегда есть резонер — человек, отыгрывающий шутки ведущего. Без него половина шуток не работает.





3. Публика. Основная задача публики на вечерних шоу — создавать ЖИВОЙ СМЕХ. Он и есть реакция. Живой смех студии. Виновато улыбающиеся предпенсионные люди — это смерть реакции.





4. Музыка. В таких шоу музыканты либо фрики, либо стиляги, но обязательно со своей живой реакцией. Это всегда резонер 2.





5. Политика. Во всех вечерних шоу ОБЯЗАТЕЛЬНЫ политические шутки. Первый стенд-ап это всегда новостной блок. И также как на CNN, так и на АТН он всегда начинается с первого лица. Все вечерние шоу всегда начинают стенд-ап с Трампа. Так вот первое успешное вечернее шоу у нас будет тогда, когда первая его шутка будет про Лукашенко.





6. Ну и главное — ведущий. Природа настоящего ведущего вечерних шоу всегда одна — ирония, граничащая с сарказмом (или сарказм, граничащий с иронией). Плюс импровизация. Перлин, может быть хороший парень, но по образу очевидный трус и приспособленец (это видно даже по манере брать интервью). Даже острые (по нашим меркам) шутки звучат воровато. Импровизации — ноль. Ну а о том, чтобы постебаться, это прям за гранью возможностей.





Короче, коллеги, учиться надо. А не тупить", - пишет Курейчик в своем Фейсбуке..







