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Министр финансов: Средняя зарплата в $500 не несет риска для экономики

02.10.2018 18:10 — Разное | Партизан  
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Средняя зарплата в $500 не несет риска для экономики. Об этом в кулуарах сегодняшнего заседания Палаты представителей репортеру «Нашей Нивы» рассказал министр финансов Максим Ермолович.

«Складывается впечатление, что 500 долларов средней зарплаты — это непреодолимый максимум для белорусской экономики: как только он достигается, сразу же происходит обвал. Насколько реально закрепиться на этом уровне и брать в качестве ориентиров уже новые, более высокие цифры?» — спросили мы у министра.

«Здесь вопрос прежде всего в производительности труда. Сегодня она позволяет выйти на параметры средней зарплаты по экономике в размере 1000 рублей, не меняя существенно структуру ВВП. Кажется, $500 — это то, что мы можем реально обеспечивать своим собственным трудом уже сегодня. 


Такой средний заработок будет обеспечен, он не несет никакого риска для текущей экономической ситуации. А дальнейший рост, выход на $1000 и выше, будет связан именно с серьезными инвестициями, дальнейшим повышением производительности труда, изменением структуры ВВП. Но то, что можно делать, — надо делать», — ответил министр финансов.




 
 
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Средняя зарплата в $500 не несет риска для экономики. Об этом в кулуарах сегодняшнего заседания Палаты представителей репортеру «Нашей Нивы» рассказал министр...
 
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